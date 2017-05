YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gaziantep'te mesleki ve teknik eğitimin durumu masaya yatırıldı

Gaziantep'te mesleki ve teknik eğitimin durumu masaya yatırıldı



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te mesleki ve teknik eğitimin durumu masaya yatırıldı. Toplantıya katılan Milli Eğitim bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Müsteşar yardımcısı Ercan Demirci, "Bir çok sektörde önemli firma marka üretmek için var gücüyle çalışmaktadır; fakat çalışacak kalifiye eleman bulamamaktadır" dedi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölge (GAOSB) Müdürlüğü ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Özel GAOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Gaziantep'te Mesleki ve Teknik Eğitimin Durumu" konulu bir istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Genel Müdür Osman Nuri Gülay, Daire Başkanı Recep Altın, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürü Elif Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken ve Gaziantep sektör temsilcileri katıldı.

"Mesleki eğitime gereken önem verilmelidir"

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, başkanlığında yapılan toplantıda mesleki ve teknik liselerin Gaziantep'teki durumu masaya yatırıldı. Müsteşar Yardımcısı Demirci yaptığı konuşmada "Bizler teknik liselerdeki öğrencileri üretebilecek iş gücü olarak yetiştirme niyetindeyiz.Teknik liseler bizim için büyük bir önem arz etmektedir. Bunun için de 6467 sayılı kanun gereği çıraklık zorunlu eğitim haline getirilmiştir. Sektör uygulamalı eğitim bazında süre olarak nasıl bir eğitim talep edip uygun görüyorsa o şekilde eğitim planı yapılacak. Gaziantep'te Mesleki eğitimde kopukluk var ve maalesef diğer illere göre geride kalıyor. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı, mesleki eğitime gereken ilgi ve alaka gösterilmelidir" dedi.

"Sanayiciler, mesleki ve teknik liselerin yönetiminde söz sahibi olmalı"

Zaman kaybı ve eğitim kalitesi açısından sınavsız geçişleri kaldırdıklarını söyleyen Demirci, sınavsız geçişin eğitim kalitesinde düşüşe neden olduğunu belirtti. Sanayicilerin bulunduğu bölgedeki mesleki ve teknik liselerin yönetiminde söz sahibi olması gerektiğini ifade eden Demirci, "Sınavsız geçiş yapacak öğrenci daha az başarı gösterdi, devamsızlığı arttı buna göre de eğitim kalitesinde ciddi bir düşüş gözlendi. Oysaki bizim amacımız teknik ve mesleki eğitimde kalitedir. Bir sanayi merkezi hangi sektörde daha iyi ve iddialıysa o yönde tematik lise kurulmasını talep etmelidir. Sanayiciler de mesleki ve teknik liselerin yönetiminde söz sahibi olmalıdır. Fakat bunun yanı sıra stajyerleri de geri çevirmemeleri gerekiyor. Karşılıklı iş birliği herkesin görevidir. Stajyer kabul etmeyen işletmeye para cezası uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Geleceğimiz için çok çalışmalıyız"

Öğrenci staj yaptığı işletmenin tüm mantığını bilmesi gerektiğini anlatan Müsteşar yardımcısı Demirci, "İşletme içerisindeki staj eğitimi kağıt üzerinde bir eğitim olmamalıdır. Bir çok sektörde önemli firma marka üretmek için var gücüyle çalışmaktadır, fakat çalışacak kalifiye istihdam bulamamaktadır. Balık büyük kaybedecek bir dakikamız bile yok. Eğitmeden, çalışmadan, kazanmadan hiç bir yere gelemeyiz. 'Ezanlarımız susmasın bayrağımız inmesin' diyoruz ama bunun için de çok çalışmamız gerektiğini de unutmamalıyız" dedi.

"Eğitim şart"

Toplantıda söz alan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürü Elif Ünal da, katma değeri yüksek ürünler üretilebilmesi için eğitimin şart olduğunu vurgulayarak, "Rekabeti arttıracak ve katma değeri, yüksek ürünler üretmeye ihtiyacımız vardır bunun temeli ise insan gücüdür. Sanayicilerimizin katkıları ve desteği ile bu okullarımızın imkanlarını arttırmalıyız. Katma değeri yüksek ürünler üretebilmemiz için eğitim şart" diye şeklinde konuştu.

"Eğitim çok hassas bir konu

GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken ise eğitimin önemine değinerek, "Eğitim kompleksimizin tematik lise için daha da büyütülmesi talebi varsa bizler okul yurdumuzu da tematik liseye çevirebiliriz. Şu an için bu faydalı bir çalışma olabilir. Bunu denemekte fayda var. Bize hem müteşebbis hem de kalifiye eleman gerekiyor. Bu iki unsur bizim için çok önemli. Mimaride kör nokta olmaz. Bizler ev, okul, şehir tasarlarken şeffaf olmak durumundayız. Özellikle eğitim çok hassas bir konudur ve kesinlikle şeffaf düşünmeyi, planlamayı ve uygulamayı gerektirir" ifadelerine yer verdi.

"Çıraklık ibaresini kaldırmalıyız

Köken, çıraklık ibaresini kaldırmanın daha doğru olacağını düşündüğünü anlatarak, "Bu ibare, 'fakirin çocuğu çırak, zenginin çocuğu mühendis gibi' bir izlenime neden oluyor. Halbuki tematik lisede verilecek eğitimde kesinlikle böyle bir şey yok. Bu ibarenin farklı bir çağrışım yapması 'doğru olmaz' diye düşünüyorum. Amacımız öylesine bir şeyler yapmak değil bu yüzden de attığımız her adımın yaptığımız her hamlenin doğru ve isabetli, olmasını hedeflememiz gerekiyor" diye konuştu.

Toplantı sonrasında GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken tarafından Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürü Elif Ünal'a yöresel hediye takdim edildi.

21.05.2017

