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Ceza gerginliğine Emniyet Müdürü müdahale etti

- Cezai işlem yapılan motosiklet sürücüleri ile polis arasında gerginliği İl Emniyet Müdürü Metin Alper sakinleştirdi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, polis ekiplerince yapılan motosiklet denetimleri esnasında motosiklet sürücüleri ile polisler arasında yaşanan gerginliğe Emniyet Müdürü Metin Alper müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Caddesi Adıyaman Kalesi yakınlarında polis ekiplerince motosiklet denetimi yapıldı. Yapılan denetimde evrak eksikliği ve trafiğe çıkması uygun olmayan motosiklet çekiciye yüklenerek otoparka götürülmek istendi. Motosikletlerin çekiciye yüklenmesiyle birlikte motosiklet sürücüleri ile polisler arasında gergin anlar yaşandı. Olayın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen takviye polis ekipleri olaya müdahale etmek istedi. O esnada olay yerinden geçmekte olan İl Emniyet Müdürü Metin Alper, aracından inerek polislerle tartışan motosiklet sürücüsünü sakinleştirdi. Emniyet müdürü Alper, motosiklet sürücüsülerine hitaben, "Adıyamanlılar vatanını seven millettir. Vatanını seven insan polisini de sever. Ekiplerimiz görevini yapıyor. Ekiplerimizin davranışından yada başka hareketlerinden rahatsız olan varsa konuyu yargıya taşıya bilir. Bizler sizin huzurunuz için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.

Bunun üzerine ortalık sakinleşirken, çekiciye yüklenen motosikletler otoparka götürüldü.

(CK-SD-Y)



21.05.2017 17:13:13 TSI

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