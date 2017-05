YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kandıra Beylerbeyi Şehitliği dualarla açıldı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra Beylerbeyi Köyü Anıt Yapımı ve Şehitleri Anma Gününe katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra Beylerbeyi Köyü Anıt Yapımı ve Şehitleri Anma Gününe katıldı. Kandıra Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Yunus Özder ve çok sayıda vatandaş katıldığı anma gününde konuşan Başkan Karaosmanoğlu, "Ülkemizde artık insanına değer veren yönetimler işbaşındadır. Şehitlerimize bizler yerel yönetimler olarak sahip çıkıyoruz ve değer veriyoruz. Görevimiz insanımızı yüceltmek ve kalkındırmaktır" dedi.

Beylerbeyi şehitlik anıtı açılışı öncesi kuran Kerim okunurken, edilen duaların ardından ilk konuşmayı gerçekleştiren Beylerbeyi Muhtarı Musa Yener, "1875 yılında kurulan köyümüz bugüne kadar çok sayıda şehitlerimiz olmuştur. İşte bunların en sonuncusu Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'dir. Bu topraklarda her daim var olacağız. Bayrağımız ve vatanımız için gerekirse canımızı vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Beylerbeyi köyünde ki park ve anıtın kazandırılmasından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu'na teşekkür ederek sözlerine başlayan Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken de, "Beylerbeyi köyünde olduğu gibi 81 ilde binlerce şehidimiz var. Türkiye'nin kutlu yürüyüşünde hepimizin görevi var. Ülke olarak çok kritik süreçlerden geçtik. Şehitlerimiz, bu aziz vatanımızın sonsuza dek sürmesi için canlarını feda ettiler. Bu mücadele zordur maneviyatımız önemlidir. Allah bizlere güç versin. Birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Güçlü bir milletin torunlarıyız" şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, "Ülkemiz artık ve insanına değer veren yönetimler işbaşındadır. Şehitlerimize bizler yerel yönetimler olarak sahip çıkıyoruz ve değer veriyoruz. Görevimiz insanımızı yüceltmek ve kalkındırmaktır. Devletimize, ülkemize, şehitlerimize çocuklarımıza, sandığa ve demokrasimize sahip çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz. Dimdik ayaktayız. Şehitlerimizin hatırasını unutmayacağız. Aziz şehitlerimizin anısını sonsuza kadar yaşatmak üzere kurduğumuz bir hatıra niteliğindeki bu anıt parkın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şimdi, gözlerimiz nemli, kalbimiz muhabbetle, minnetle dolu. Burada kuracağımız hiçbir cümle, söyleyeceğimiz hiçbir kelime, şehitlerimizin aziz hatırasını anlatmaya kafi gelmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Şehitlerin Türkiye'nin ruhu ve canı olduğunu belirterek sözlerini sürdüren Karaosmanoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Onlar cesarettir, feragattir, imandır, Sevginin, vatan sevgisinin doruk noktasıdır. Dünyadaki hiçbir makam, hiçbir mevki bununla ölçülmez, ölçülemez. Biz bilmesek de, onlar bizden daha diridir, daha canlıdır. Bizler de şehitlerimizin aziz hatıraları önünde, saygıyla eğiliyoruz. Onların o tertemiz hatıraları biz durdukça, ülkemiz var oldukça, dünya döndükçe elbette yankılanacak ve yaşayacaktır. Bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü, vatan için, millet için can veren şehitlerimize borçluyuz. Biliyorum ki, onlar için yapacağımız hiçbir anıt, bu borcu ödemeye kafi gelmeyecektir. Biliyorum ki, millet için canını feda eden Mehmetçiğimiz aynen Bedrin Aslanları gibiydi. Bunun için, Aziz şehitlerimizin her biri tek başına bir kahramandır. Bir abidedir, bir anıttır."

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Beylerbeyi'nde yaptığımız bu güzel anıt da; Bu hislere ve bu duygulara tercüman olmak için, Çok güzel bir vesiledir. Evladını, Peygamber ocağına, asker ocağına; vatanına milletine kurban olsun diye kına yakarak gönderen o yüce duygunun ve imanın eseridir. O duygularla evlat yetiştiren, asker yetiştiren analar oldukça; bu vatan var olmaya, Dünyaya öncü ve örnek olmaya devam edecektir. Allah hepinizden razı olsun. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, emanetleriniz, emanetimizdir. Hamdolsun, emanetin ne demek olduğunu gayet iyi biliriz. Ruhumuz da gönlümüz de sonuna kadar herkese açıktır. Bu aziz vatan ve bu yüce millet sizleri asla unutmayacaktır. Bu güzel anıt park, bu şehitler abidesi bundan sonra bu bölgenin kentimizin yıldızı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmaların ardında edilen duaların ardından gerek park ve anıt törenle açıldı.

