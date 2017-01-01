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Gönül Elçileri Sakartepe kazazedelerine her türlü desteği veriyor

21 Mayıs 2017 Pazar, 17:26
Gönül Elçileri Sakartepe kazazedelerine her türlü desteği veriyor
Gönül Elçileri Sakartepe kazazedelerine her türlü desteği veriyor
- Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın himayesindeki Gönül Elçileri Sakartepe mevkisindeki kazada yaralananların yaraların sarılması için yaralıları ve yakınlarını yalnız bırakmıyor.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - 13 Mayıs'ta Muğla'nın Sakartepe mevkisinde meydana gelen ve 24 vatandaşın hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı kaza sonrası yaralılar ve refakatçiler için psikolojik danışmanlıktan dini danışmanlığa kadar her türlü destek veriliyor. Muğla'da Vali Amir Çiçek'in eşi Hülya Çiçek'in koordinasyonunda faaliyet gösteren Gönül Elçileri Psikolog, Sosyolog, Sosyal Hizmet uzmanları ve din görevlilerinden oluşan bir ekiple yaralılar ve refakatçilerine destek oluyor.
Yaralılara ve yakınlarına Psikolojik desteğin yanı sıra dini destek de veriliyor. Bu kapsamda yaralıların talebi üzerine kazada hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim hatmi yapıldı.
Muğla Valisi Amir Çiçek'in Eşi Hülya Çiçek İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan'ın eşi Dilek Özfidan ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'nın eşi Aysun Çetinkaya Hastanede tedavileri devam eden kazazedelerle birlikte, hayatını kaybedenler için okunan Yasin-i Şerif ve Kuran-ı Kerim hatminin duasına katıldı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hülya Çiçek, "Devletimiz kazadan etkilenen yaralılarımızın yaralarını sarmak için tüm imkânlarını seferber ediyor. Biz de Gönül Elçileri olarak Psikolog, sosyolog, sosyal Hizmet Uzmanı, din görevlisi gibi gönüllülerimizle bu çalışmaları destekliyoruz" dedi.
Yaralıların yanı sıra refakatçi ve yaralı yakınlarına da destek sağlandığını belirten Hülya Çiçek, "Hepimizin bu ülke insanı için yapabileceği bir şeyler var gelin sizde gönülden gönüle büyüyen bu ailenin bir parçası olun herkesi gönül elçisi olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
(BT)

21.05.2017 17:26:10 TSI
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