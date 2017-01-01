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İzmit'te her ay 150 ton cam atık toplanıyor

21 Mayıs 2017 Pazar, 17:32
İzmit'te her ay 150 ton cam atık toplanıyor
İzmit'te her ay 150 ton cam atık toplanıyor

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit'te ayda ortalama 150 ton cam atığı toplanarak geri dönüşümünün yapıldığı açıklandı.
İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, hastane, alışveriş merkezleri başta olmak üzere şehrin 135 noktasında cam kumbarası bulunduğunu belirterek, "Cam kumbaraları belirli aralıklarla boşaltılarak toplanan cam atıkları da geri dönüşüm yoluyla tekrar ekonomiye kazandırılmaktadır. Bilindiği gibi camın yüzde yüz geri dönüşmektedir. Böylelikle su tüketiminde yüzde 50, enerji tüketiminde yüzde 25, hammadde tüketimin de ise yüzde 80 tasarruf sağlanmaktadır. Vatandaşlardan cam ve benzeri atıklarını çöpe değil cam kumbaralarına atamalarını istiyoruz" dediler.
(İG-GY-Y

21.05.2017 17:32:48 TSI
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