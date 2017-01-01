AK Parti MKYK Üyesi Savaş: Yükümüz ağır, vazifemiz bir o kadar kutsaldır.
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İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylamaya sunulan A takımı listesinde Ağrı eski Milletvekili Ekrem Çelebi, Etik Kurulunda yer aldı.Bugün yapılan AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongre'de MKYK üyesi seçilen Aydın Milletvekili Mustafa Savaş yaptığı açıklamada "Yükümüz ağır vazifemiz bir o kadar kutsaldır" dedi.
AK Partinin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni tarihi bir katılımla gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Savaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden AK Partimizin Genel Başkanlığına seçildi. Aziz Milletimizin de desteğiyle bu büyük hasret artık son buldu. Bu hasret sürecinde çok büyük badireler atlatıldı. Son olarak 15 Temmuz hain başkaldırısıyla devletimize darbe, milletimize pranga vurmaya kalkıştılar. Lakin aziz milletimiz iman dolu göğsünü siper ederek bu hainlere yine geçit vermedi. Bundan dolayı bu 3. Olağanüstü Büyük Kongremiz, aziz milletimizin, partililerimizin, darbecilere, içerdeki ve dışarıdaki işbirlikçilerine en büyük mesajıdır" dedi.
Yarınların artık daha aydın ve gelecek neslin artık daha güvende olduğunu ifade eden AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Savaş açıklamasının devamında ; "Aziz milletimiz bugün bir kez daha haykırmıştır: 'Bu yoldan canımız kanımız pahasına dönmek yok demiştir. Yeni Anayasamız, kalkınmanın ve gelişmenin en büyük teminatı olacak, bu kutlu dava Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel Başkanlığında hedefine varacak demiştir'.Yarınlar artık daha aydındır, çok şükür gelecek nesillerimiz artık daha güvendedir. Daha fazla kalkınma, daha fazla büyüme ve dünyanın en güçlü devletlerinden birisi olma amacı artık en büyük hedeftir. Daha demokratik bir ülkede yerli ve milli projelerin hayata geçirileceği yeni ve şanlı bir dönemdir. Yükümüz ağır vazifemiz bir o kadar kutsaldır. Bizler de tüm AK Parti Teşkilatlarımızla bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz.Bu yeni dönemle birlikte ülkemizin 81 vilayeti topyekun gelişip büyüyecek Aydınımız da turizmde, tarımda daha fazla kalkınacaktır. Bu kutlu yürüyüşün, büyük kongremizin tüm ülkemize, milletimize ve Aydınımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
(İK)
21.05.2017 17:40:45 TSI
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