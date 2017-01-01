YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa'da Otizm farkındalık etkinliği

Manisa'da Otizm farkındalık etkinliği



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Otizm Derneği, Manisa Bisiklet Derneği Spor Kulübü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Atatürk Kent Parkında otizm farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Otizm Derneği ve Manisa Bisiklet Derneği Spor Kulübü ile birlikte otizmlilere yönelik olarak etkinlik düzenledi. Etkinliğe Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör, otizmli bireyler ve aileleri katıldı. Atatürk Kent Parkındaki çadırın altında pedallara otizmliler için basıldı. Otizmli bireylerin fark edilmesi ve toplumda farkındalık oluşturmak için etkinliği düzenlediklerini belirten Güngör; yer tahsisi, kumanya ve ulaşım ihtiyaçlarını karşıladığı için Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Atatürk Kent Parkı'nda ailelerinin yardımıyla bisiklet kullanan otizmliler, toplumla iç içe eğlenceli saatler geçirdi.

(AY-Y)



21.05.2017 17:41:30 TSI

NNNN

