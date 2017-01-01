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Manisa'da Otizm farkındalık etkinliği

21 Mayıs 2017 Pazar, 17:41
Manisa'da Otizm farkındalık etkinliği
Manisa'da Otizm farkındalık etkinliği

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Otizm Derneği, Manisa Bisiklet Derneği Spor Kulübü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Atatürk Kent Parkında otizm farkındalık etkinlikleri düzenlendi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Otizm Derneği ve Manisa Bisiklet Derneği Spor Kulübü ile birlikte otizmlilere yönelik olarak etkinlik düzenledi. Etkinliğe Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör, otizmli bireyler ve aileleri katıldı. Atatürk Kent Parkındaki çadırın altında pedallara otizmliler için basıldı. Otizmli bireylerin fark edilmesi ve toplumda farkındalık oluşturmak için etkinliği düzenlediklerini belirten Güngör; yer tahsisi, kumanya ve ulaşım ihtiyaçlarını karşıladığı için Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Atatürk Kent Parkı'nda ailelerinin yardımıyla bisiklet kullanan otizmliler, toplumla iç içe eğlenceli saatler geçirdi.
(AY-Y)

21.05.2017 17:41:30 TSI
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