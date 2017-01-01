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Tekirdağ'da Yöresel Ürünler Tanıtım Evi açıldı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi kapsamında Malkara ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde kurduğu Yöresel Ürünler Tanıtım Evi, geniş katılımlı bir törenle açıldı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek Yöresel Ürünler Tanıtım Evi'ne dönüştürülen bina, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Elmalı sakinlerinin yanı sıra Tekirdağ ve şehir dışından pek çok vatandaşın katıldığı açılış töreni, yöresel kahvaltılıkların ikramlarıyla başladı. Törende konuşan Elmalı Mahallesi Muhtarı Hasan Çinko, "Değerli konuklarımız, mahallemize hoş geldiniz. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.



Elmalı kırsal turizmde Tekirdağ'ın diğer mahallelerine model olacak

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan ise, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişmeler hızla yaşanıyor. Bu gelişmelerin yansımalarından birisi de seyahattir. Artık insanlar daha sakin, daha dingin yerler, mekanlar arayışı içerisindeler ve biraz da kendi özlerine dönme isteğindeler. Biz de 2014 yılından bu yana Tekirdağ'ın coğrafi konumundan, doğal güzelliklerinden, kültürel özelliklerinden yararlanarak bunu nasıl bir gelir kaynağına dönüştürürüz ve yöre insanlarına ne gibi destekler verebiliriz diye araştırmalar yaptık ve bir proje geliştirdik. İl genelinde 10 mahallede çalışma yapıyoruz. Elmalı Mahallesi diğer 9 köye göre bir adım daha öndeydi. Çünkü geçmişte burada bir Avrupa projesi gerçekleştirme girişiminde bulunulmuş. Ayrıca coğrafi anlamda görülmeye değer yerleri var. Ben buraya gelen bütün ziyaretçilerin Elmalı'yı gezdikten sonra zirve diye adlandırılan yere gitmelerini öneriyorum. O zaman Elmalı Mahallemizin önemi daha iyi anlaşılacaktır" dedi.



"Üç yıldır Kadir Başkanımla birlikte Malkara'ya altın çağını yaşatıyoruz"

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da, Elmalı Mahallesi'nde böylesine önemli bir projenin hayata geçirilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Üç yıldır Kadir Başkanımla birlikte Malkara'ya altın çağını yaşatıyoruz. Eski parayla yaklaşık 100 trilyonluk yatırım aldı ilçemiz. Bugün de Elmalı Mahallemizi turizme kazandıracak bir yatırımın açılışındayız. İki yıl daha görev süremiz var. Büyüyen, gelişen ve değişen Malkara'yı yaratmak için hemşehrilerimizin desteğiyle emin adımlarla yürüyoruz" diye konuştu.



"Tekirdağ, Türkiye'nin yıldızı parlayan şehirlerinden biri olacak"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Elmalı Mahallesi'ne ilk geldiğim zamanlar hayran kalmıştım. Hep gönlümden Elmalı için bir şeyler yapmak geçti ve Allah nasip etti. Birkaç sene sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde görev aldık. Ve aynı zamanda çalışkan bir Malkara Belediye Başkanımız olduğu için birlik ve beraberlik içerisinde bu mahallemiz için çalıştık. Yapılan çalışmaların yanı sıra özellikle bu mahallenin ulusal basında da çok iyi tanıtılması gerekiyor. Tekirdağ'da başta Elmalı olmak üzere veya onun aşağısına gittiğiniz zaman Sarıpolat'tan başlayıp Şarköy'deki mahalleler de dâhil bunların hepsini işlemek ve tanıtmak lazım. Göreceksiniz ki Tekirdağ, turizm vizyonunu en iyi şekilde ortaya koyacaktır. Bu konuda oldukça önemli mesafe aldığımıza inanıyorum. Bazı şeylerde bürokrasiye takılıyoruz. Örneğin Uçmakdere'de ve Gazi Mahallesi'nde o yerlerin tekrar restorasyonu için verdiğimiz mücadeleyi görseniz, gerçekten Türkiye'de bürokrasinin ne kadar katı olduğunu daha iyi görürsünüz. Biz bürokrasiyi de aştıktan sonra özel bir çalışma yapacağız. Bu sene mavi bayraklarımızı da 4'e çıkardık. Bunlardan biri Altınova'da, birer tanesi Mürefte ve Şarköy'de olmak üzere iki tane var. Görev süremiz içerisinde Ereğli'den Şarköy'e kadar mavi bayraklı sahillerimizin sayısını daha da artıracağız. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'un Malkara için bir şans olduğunu her zaman söylüyorum. Ve Malkaralıları bir kere daha kutluyorum sayın başkanı göreve getirdikleri için. Bir görevde başarılı olmak için o görevi yapmak değil, o görevi yaşamak gerekir. Bunu ben de yaşıyorum, Ulaş Başkan da yaşıyor. Malkara'daki yatırımların geldiği nokta meydandadır. Sonuç olarak gelişen Tekirdağ, büyüyen Tekirdağ ve emin olun 2'inci ve 3'üncü büyükşehir dönemlerinde Tekirdağ, Türkiye'nin yıldızı parlayan büyükşehirler içerisinde yerini alacaktır" dedi.



Organik yöresel ürünler tüketicisine ulaşıyor

Açılış töreninin ardından Elmalı Mahallesi sakinlerinin yetiştirdiği ürünlerin sergilendiği stantlar ziyaret edildi. Elmalılı kadınlar, kavanoz ve torba ile ambalajlayarak satışa sundukları salça, reçel, bulgur, ev makarnası, turşu, kurutulmuş yiyecekler, çeşitli baharatlar, köy yumurtaları, ıhlamur ve el işiyle yapılmış bebekleri tanıttılar. Sergilenen ürünleri inceleyen Başkan Albayrak, Yöresel Ürünler Tanıtım Evi'nin hayırlı olması dileğinde bulundu. Elmalı sakinleri ise, vermiş oldukları hizmetten dolayı Başkan Albayrak ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve belediye çalışanlarının da katıldıkları açılış töreninin ardından toplu bir şekilde Elmalı Mahallesi'ni gezen ziyaretçiler, "Zirve" diye adlandırılan tepeye çıkarak yeşilin bütün tonlarının hakim olduğu eşsiz manzarayı izleme imkanı da buldular.

(HLD-Y)



21.05.2017 17:42:18 TSI

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