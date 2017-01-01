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'Masum' artık emin ellerde

- Pitbull saldırısı sonucu yaralanan sokak köpeği tedavi edildi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde pitbull cinsi köpeklerle üzerine saldırtılan ve bıçaklanan 'Masum' adı verilen sokak köpeğine Manisa Büyükşehir Belediyesi sahip çıkarak tedavisini gerçekleştirdi.

Manisa'nın merkez Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde 3 genç, gezdirdikleri pitbull cinsi köpekleri sokak köpeğinin üzerine saldırttı. Bir süre pitbull cinsi köpeklere direnen sokak köpeği daha sonra can havliyle kaçmaya çalıştı. Kaçan köpeğin peşinden giden pitbull sahiplerinden biri ise hayvanı önce tekmeledi ardından da bıçakladı. Zor durumda kalan ve müdahale edilmesi gereken hayvanın imdadına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koştu. HAKDEM Manisa Şube Başkanı Reyhan Elbirliler ile birlikte yaralı hayvanı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getiren Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, 'Masum' adını verdikleri köpeğin tedavi süresince başında bulundular.

Yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, "Muradiye'de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan bir vahşete ne yazık ki hepimiz şahit olduk. Ancak Masum artık Büyükşehir Belediyemizin şefkatli kollarında. Dostumuza veteriner hekim arkadaşlarımız gerekli tıbbi müdahaleyi yaptı. Masum'un yaşadığı travmayı atlatması için seferber olduk" dedi. Hayvanları Koruma Derneği Manisa (HAKDEM) Başkanı Reyhan Elbirliler de, yaşanan olayı kabul edilemez bulduklarını belirtti.

(AY-Y)



21.05.2017 17:47:42 TSI

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