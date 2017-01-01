Tatvan'da yüksek kesimlere kar yağdı
(Fotoğraflı)
Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yüksek kesimlere kar yağdı.
Günlerdir ilçe merkezinde etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Nemrut Dağı başta olmak üzere diğer yüksek kesimler kısa sürede beyaza büründü. Mayıs ayı sonları olmasına rağmen yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından dolayı ilçe merkezinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.
Mayıs ayında yaşanan kar manzarası karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, "Yazın gelmesine ne kadar kaldı bilmiyoruz, ancak Bitlis'te kışın gelmesine sadece iki ay kaldı" dediler.
(HO-MSA-Y)
21.05.2017 17:52:16 TSI
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