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MHP Konya'da kongre heyecanı



(Fotoğraflı)



İsmail Bulut - Barış Gök

KONYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığında 12. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Başkan Murat Çiçek, genel kurulda yeniden il başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Bir otelde düzenlenen olağan genel kurulun açılış konuşmasını mevcut il başkanı ve başkan adayı Murat Çiçek yaptı. Kongrenin önemine dikkat çeken Çiçek, "İl kongremiz kardeşliğin ocağı, barış ve huzurun sancağı, birlik ve beraberliğin ana göstergesi, ana kaynağının göstergesi olacaktır. Kongremizin başta Konyamıza, camiamıza ve Türk milletine hayırlara vesile olmasını ve en önemlisi milliyetçi ülkücü hareketin iktidarına vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum" dedi.

İl başkan adayı Hakkı Ünler de, "Milliyetçi ülkücü hareketin, Konya'da il teşkilatımızın il başkanlığına talip olduk. Bu kongrenin kaybedeni yoktur. Kazanan da Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü harekettir" diye konuştu.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise, "Kongrelerimizde, büyük ve güçlü Türkiye'nin kadroları şekillenmektedir. Camiamızdaki birlik ve beraberlik tesis edilmekte, kırgınlığa ve küskünlüğe fırsat vermeyen bir rekabet içerisinde enerjimizi olması gerektiği gibi ülke sorunlarına harcayacak kadrolarımız hazırlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. İki adayın yarıştığı olağan genel kurulda 314 delegenin oyunu alan Murat çiçek yeniden il başkanlığına seçilerek güven tazelerken, diğer aday Hakkı Ünler 192 oy aldı.

(İB-FM-Y)



21.05.2017 17:53:29 TSI

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