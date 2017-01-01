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6. Çiftçi Şenliği Kandıra'da düzenlendi

- Başkan Karaosmanoğlu,: "Çiftçimize hep destek tam destek veriyoruz"



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra'da organize edilen 6'ncı Çiftçi Şenliği etkinlikleri, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'nun da katılımıyla düzenlendi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları ve çiftçilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen 6'ncı Çiftçi Şenliği etkinliklerine katıldı. Kandıra Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Yunus Özder ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlikte bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Hayatımıza değer ve anlam katan çiftçimize, hep destek tam destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kandıra Kocakaymaz Ütük Göleti'nde gerçekleştirilen şenlikte açılış konuşmasını yapan Kandıra Ziraat Odası Başkanı Kemalettin Arı, "Çiftçilerimize özel önem ve destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na, Kandıra Belediye Başkanımız Ünal Köken'e çok teşekkür ediyorum. Şenliklerimizin hayırlı uğurlu olmasını dilerim" diye konuştu.

Şenliğin bu noktaya gelmesinde emeği olanlara teşekkür eden Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken de, "Kocaelimizin ve Kandıra'mızın her tarafında hizmet üreten, ilçemizin turizm ve tarımda ön plana çıkmasına vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, "Kandıra bölgemiz tarımla ve turizmle geçimini sağlamaktadır. Bereketli topraklarımızın üzerinde yaşamlarını sürdüren çiftçi kardeşlerimizin biz yerel yönetimler olarak hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bakınız bu bölgede tarım için hayati öneme haiz olan su için, gölet ve baraj yaptık. Namazgah barajımızdan hem içme suyu hem de tarımda kullanılmak üzere su temin ediyoruz. Kandıra ilçemizde, su problemini Namazgah barajımızla bitirdik" ifadelerini kullandı.

Kandıra'da arıtma tesisleri ve ishale hatlarının tamamlandığını hatırlatan Karaosmanoğlu, "İnşallah gelecek 40-50 yıl bu bölgede içme ve kullanma suyunda problemimiz olmayacak. Namazgah barajımızın fazla suyu var. Bu suyu dereye bırakarak vatandaşımızın kullanımına olanak sağlıyoruz. Çiftçimiz eğer önemserse kapalı sulak sistemine geçeceğiz. Bu sayede suyu verimli kullanacak, üretim artacaktır. Bu ara Kandıra karpuzunu bekliyoruz. Yoğurt üretimimizde standart yakalamamız gerekmektedir. Kandıra Karadeniz'in parlayan yıldızdır. Köy yollarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Kandıra yaşayan kardeşlerimden ricam, plansız yapılaşma yapmayın ve müsaade etmeyin. Köylerimizde garip kimsesiz kalmış insanımıza muhtarlarımız yardımcı olsun" açıklamasını yaptı.

Kandıra'nın köylerine artık doğalgaz vermeye başladıklarını belirten Karaosmanoğlu, "Mavi bayraklı sahillerimiz var. Turizmle birlikte insanımıza da hizmet edeceğiz. Kandıra'da her şey var. Bu şenliğimizin Kandıramıza, Kocaelimize ve ülkemize bereketler getirsin. Rabbim ürünlerimize bereket, ailelerimize huzur ve mutluluk versin" diyerek sözlerini tamamladı.

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, çiftçiye desteklerinden dolayı Başkan Karaosmanoğlu'na plaket verdi. Ayrıca etkinlik sahası içerisinde kurulacak fuar alanında katılımcılara tarım aletleri ve ürünleri tanıtılacak. Başkan Karaosmanoğlu ve beraberinde heyet 6'ncı Çiftçi Şenliği'nde ki kurulan stantları gezmeyi de ihmal etmedi.

(GY-Y)



21.05.2017 17:54:30 TSI

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