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Neslihan'lı Milliler Dünya İkincisi

21 Mayıs 2017 Pazar, 18:05
Neslihan'lı Milliler Dünya İkincisi
Neslihan'lı Milliler Dünya İkincisi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı Masa Tensçisi Neslihan Kavas, katıldığı son Dünya Takımlar Şampiyonasında Milli takımımı zirveye taşıyarak Dünya ikincisi yaptı.
Slovakya'nın Bratislava şehrinde yapılan Masa Tenisi Dünya Takımlar Şampiyonası'nda aralarında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Neslihan Kavas'ın yer aldığı bayan milli takımı, Dünya ikincisi oldu.15-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Engelli Masa Tenisi Dünya Şampiyonasında milliler 1'i altın olmak zere 2 gümüş 1 de bronz madalya kazandı. Abdullah Öztürk-Süleyman Vural-Nesim Turan dan oluşan erkek takımı altın madalya kazanırken, Ali Öztürk -Hamza Çalışkan'dan oluşan takımım ise gümüş madalya kazandı.
Neslihan Kavas-Merve Cansu Demir-Hilal Türkkan dan oluşan takım gümüş madalya kazandı. Nergis Altıntaş ile Hatice Duman dan oluşan son takım da bronz madalyanın sahibi oldu. Katıldığı tüm uluslararası müsabakalarda Türkiye'nin başarısında katkısı bulunan Kağıtspor'un başarılı masa tenisçisi Neslihan Kavas, bu kez de milleri ikincilik kürsüsüne oturttu.
(GY-Y)

21.05.2017 18:05:29 TSI
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