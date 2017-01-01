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Aydın'da memur adayları KPSS'de ter döktü

21 Mayıs 2017 Pazar, 18:13
Aydın'da memur adayları KPSS'de ter döktü
Aydın'da memur adayları KPSS'de ter döktü

(Fotoğraflı)

Mehmet Sarıkaya
AYDIN (İHA) - Öğretmenlik ve kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı maratonu Aydın'da sorunsuz bir şekilde sona erdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi de sınava girecek adaylara ücretsiz su dağıttı.
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapabilmek için gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu) yapıldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da birçok öğrenci memur ve öğretmen olabilmek için ter döktü. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından saat 10.00'da Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu, 14.30'da ise Eğitim Bilimleri Oturumu ile sona erdi. Bundan önceki sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da yüz binlerce adayı ilgilendiren 15 dakika kuralı ÖSYM tarafından belirtilmesine rağmen yine bazı adaylar mağduriyetle karşı karşıya kaldı.
KPSS alan sınavları ise 27 ve 28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılacak.
(MS-MB-Y)

21.05.2017 18:13:42 TSI
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