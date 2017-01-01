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Aydın'da plaj voleybolu heyecanı sona erdi



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen ve bu yıl Aydın'da ikincisi gerçekleştirilen plaj voleybolu heyecanı oynanan final maçları ve ödül töreni ile son buldu. Erkeklerde Ukrayna Milli takımı birincilik ipini göğüslerken bayanlarda ise şampiyon Rusya oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile gerçekleştirilen plaj voleybolu turnuvası Pro Beach Tour Aydın Büyükşehir etabı sona erdi. 2017 yılının ilk müsabakalarının gerçekleştiği Efeler'deki turnuvaya 9 ülkeden toplam 36 takım katıldı. Atatürk Kent Meydanı'nda 4 gün süren plaj voleybolu Pro Beach Tour Aydın Büyükşehir Etabı nefes kesen maçlara sahne oldu.

Erkekler ve Bayanlar kategorilerinde toplam 35 takımın birincilik için mücadele ettiği turnuvada finalde rakibi Ukrayna'ya 2-1 mağlup olan Erkek Türk Milli takımı ikinci oldu. Ukrayna birinciliği göğüslerken, üçüncülüğü ise Sırbistan üstlendi. Bayanlarda da Türkiye finalde 2-0'lık skorla birinciliği Rusya'ya kaptırıp turnuvanın ikincisi oldu. Turnuvada bayanlarda Çek Cumhuriyeti de üçüncü takım olmayı başardı. Final etabının NTV Spor'dan canlı yayınlandığı turnuvanın sonunda sporculara toplam 32 bin TL tutarında ödül dağıtıldı. Ayrıca törende şampiyon olan takımlara 6 bin, 2'inci olan takımlara 3 bin 500 ve 3'üncü olan takımlara ise 2 bin 500 TL çek verildi.

Turnuvada birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara madalya, kupa ve hediye çekleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, TVF Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkanvekili Evrim Karakoz, organizasyonun sponsorlarından olan Kahyaoğulları adına Cihan Kahyaoğullları ve Kuşadası AVM yönetim Kurulu Başkanı Asım Sözer tarafından verildi. Öte yandan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş organizasyona katkılarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na şükran plaketi takdim etti. Tören sonunda oyunculara ayrıca Aydın İnciri ikram edildi.

(MS-MB-S)



21.05.2017 18:13:50 TSI

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