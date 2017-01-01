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HATSO'dan kuyumculara kır yemeği



(Fotoğraflı)



Mimar Kaya

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanlığı, Türkiye'nin değişik illerden gelen yaklaşık yüz kuyumcuya piknik tadında yemek ikram etti.

İstanbul Kuyumcular Odası'nın organizesiyle Türkiye'nin 7 bölgesinden yaklaşık 100 kuyumcu, öğle saatlerinde eski Belediye Başkan Vekili Ahmet Taş'ın oğlu Eser Taş'ın düğün törenine katıldılar. Düğün sahipleri tarafından karşılanan kuyumcular, damat Eser Taş'a düğün hediyesini verdikten sonra davetlilerle kol kola girip Kürtçe müzik eşliğinde halay çektiler.

HATSO tarafından kent merkezine 7 kilometre mesafede bulunan Depin Dinlenme Tesislerinde açık havada verilen yemeğe Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, iş adamları ve kuyumcu esnafı katıldı.

Yemek öncesi konuşan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak; ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve turizm manasında Hakkari'yi ileriye taşıyabilmek için büyük bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, kentteki yatırımları anlattı. Vali Toprak, "Hakkari'de birçok yatırım yaptık. Tabi bunları tek başımıza gerçekleştirmedik. Sivil toplum kuruluşlarıyla, müdürlükler, vatandaş ve muhtarlarımızla, burada yerel halk üzerinde etkisi olan kanaat önderlerimizle bu hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Hakkari'nin coğrafyasının yanında çok büyük bir spor potansiyeli var. Devletimizin bu manada büyük yatırımları var. Hakkari'yi dolaştığımızda bir şantiye alanında hissediyorum kendimi. Şu anda 20 civarında okul inşaatımız var. Gençlik merkezimiz, kapalı spor salonumuz, kapalı yüzme havuzumuzu bir aya kadar teslim alacağız. Kayak merkezimizi uluslararası yarışmaların yapılacağı düzeye getiriyoruz. Ters lale, kar festivalleri yaptık. Bu da halkımızın bu tür sosyal aktivitelere ne kadar açık olduğunu gösteriyor. Hakkari ilimiz artık kafalardaki oluşan kötü imajla algılandığı gibi değil" diye konuştu.

Açık havada verilen yemeğin ardından Vali Toprak ile hatıra fotoğrafı çeken kuyumcular kentten ayrıldı.

(MK-MSA-Y)



21.05.2017 18:19:21 TSI

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