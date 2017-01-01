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Çerkesler soykırımı unutmadı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Orhanlı Çerkes Kültür Derneği Platformu üyeleri, 153 yıl önce yaşanan soykırım felaketini anmak için yürüyüş gerçekleştirdiler.

Balıkesir'de yaşayan çerkesler 21 Mayıs 1864 yılında Çarlık Rusya'sının Kafkasya'yı işgal ederek soykırım yapmasını protesto etmek ve soykırımda kaybettikleri atalarını anmak için yürüyüş düzenledi.

Balıkesir Karesi Belediyesi önünde toplanan çeşitli çerkes derneklerine bağlı çerkesler, Milli Kuvvetler Caddesi'nden yürüyerek, Hikmet Paşa Meydanı'nda yürüyüşlerini bitirdiler.

Orhanlı Çerkes Kültür Derneği adına konuşan Dernek Başkanı Mehmet Aydemir, "21 Mayıs halkımızın, dünyanın tüm çerkesler için sürgün günü, soykırım günüdür. 1763 yılında başlayıp 1864 yılına kadar 101 yıl savaşan çerkesler en acımaz savaşını 1864 yılında yaşadı. 1 milyon 500 bin çerkes zorla gemilere bindirilerek ana yurtlarından sürgün edildiler. Yüz binlerce çerkes yollarda açlıktan, hastalık ve susuzluktan hayatlarını kaybetti.7 yıl boyunca Karadeniz kıyılarında insan kemikleri vardı. Gemilerde ölen bebekleri denize atılmasın diye analar, çocukları emzirir gibi yaptılar. Ana vatanlarından 21 Mayıs 1864 yılında sürülen çerkesler dünyanın dört bir yanına dağıldı. Çerkesler gittikleri ülkeleri kendi vatanları gibi kabul etmişlerdir. Tarihe bakıldığında Kurtuluş Savaşı'nda Yunan'a ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'e, Osmanlı'da darbecilere ilk jurşunu sıkan Çerkez Hasan'a kadar bir çok çerkes kahramanımız vardır. 21 Mayıs 1864 yılında çerkeslere soykırım yaparak, Rusya dünyadaki en büyük soykırımı işlemiştir.Yaşanan soykırım ve sürgünü asla unutmayacağız ve unutturmayacağız"dedi.

Zağnospaşa Cami'sinde soykırımda ölen ataları için Mevlit-i Şerif okunmasından sonra pilav hayrı yapıldı.

(HT-SD-Y)



21.05.2017 18:23:53 TSI

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