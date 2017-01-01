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MHP'li Başkan Uğurlu güven tazeledi



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Barış Gezici

MANİSA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Akhisar İlçe Başkanlığı 10. Olağan Kongresinde 331 delegeden 229 oy alan mevcut başkan İbrahim Uğurlu güven tazeledi.

MHP Akhisar İlçe Başkanlığı 10. Olağan Kongresi Akhisar Belediyesi sinema salonunda gerçekleştirildi. Kongrenin Divan Başkanlığına MHP eski Manisa Milletvekili Ahmet Orhan seçilirken, başkan yardımcılığına Osman Oktay, katip üyeliğine ise Murat Mağan seçildi. 2 listenin yarıştığı seçimde 400 delegeden 331 delege oy kullanırken mevcut başkan İbrahim Uğurlu 229, Fatih Bilge ise 97 oy aldı. Kongre sonrası MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk her iki adayın ellerini havaya kaldırarak "MHP kongreleri hep böyle olur. Kaybedeni yoktur. Kazanan Milliyetçi Hareket Partisi ve Akhisar olmuştur" dedi. İl Başkanı Öztürk, her iki adayın yönetim kurulu listelerini sahneye davet ederek birlik ve beraberlik pozu verdi.

229 oy alarak Akhisar MHP İlçe Başkanlığına seçilen İbrahim Uğurlu'nun listesi ise şu isimlerden oluştu: Adnan Çorlak, Ahmet Aksakalı, Bahri Bağcılar, Cengiz Özdemir, Cengiz Rizelioğlu, Ali Kayalı, Halil Öksüz, Hasan Dalar, Hüseyin Erdoğan, Kenan Kara, Mustafa Şafak, Mustafa Yıldırım, Necdet Kıyak, Osman Çelik, Ömer Binici, Tanju Tosun, Tunçay Ceyhan, Uğur Sırmay.

(BG-AY-Y)



21.05.2017 18:28:23 TSI

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