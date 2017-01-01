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Abdurrahman Dillipak'tan gençlere öğüt:

- "Gençler 4 fakülte bitirip, 3 dil öğrenmeli"



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KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk olarak gençlere seslenen Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, "Gençler 4 fakülte bitirip, 3 dil öğrenmeli" dedi.

Bu yıl 9. kez kapılarını kitap tutkunlarına açan Kocaeli Kitap Fuarı, birçok tanınan ismi okuyucularla buluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen fuara Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, "Yeni Türkiye'de Yeni Gençlik" söyleşisiyle katıldı. Dilipak, "Yeni dünyanın inşasında yer almak istiyorsak gençlerimiz dört yılda dört fakülte bitirip, üç dil öğrenmeli" dedi.

Kılavuz Gençlik Sahnesinde gerçekleşen söyleşide, "Doğduğumuz anne babayı biz seçmedik" diyen Dilipak, "Memleketimizi, ten rengimizi, cinsiyetimizi olduğumuz zamanı biz seçmedik. Bundan dolayı üstün veya geri olamayız. Görevimiz Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'sa bizden yeryüzünde adalet istiyor. İnsanın insanla ve Allah'la barışmasını istiyor. İnsanın fıtratıyla barışmasını istiyor. Biz insanlığı Allah'la barıştırmakla emrolunduk" dedi.

Yeryüzündeki tüm Müslümanların kardeş olduğunu söyleyen Dilipak, "Yeryüzündeki tüm mazlumlar ümmetin yetimidir. Tüm mazlumlarla ve erdemli insanlarla müttefik olacağız. Değer üreten ve bize düşmanlık yapmayan herkesle nimet ve külfet ihtilafları gerçekleştireceğiz. Bizim medeniyetimiz ittifak, ittihat ve itilaf üzerine yükselir. Onun için gelecek nesillerimizin söyleyecek bir sözü olması olmalı" diye konuştu.

Annelerin çocuklarını çabuk büyütmeleri gerektiğini aktaran Abdurrahman Dilipak, "Ama anneler belediyeye temizlik vergisi ödemek için bile on sekiz yaşındaki çocuklarını göndermiyorlar. Anneler Fatih'le övünüyorlar ama evlatlarını Fatih gibi yetiştirmiyorlar. Batıya benzemeye başladık. Avrupa'da beş kişilik bir ailede en az bir kişi bir kez intihar girişiminde bulunmuştur. Gençler evlenmiyorlar. Evlenenler evliliklerini sürdüremiyorlar. Devam eden evliliklerin mutluluk katsayısı çok düşük. Çocuk yapmıyorlar. Aile dağılıyor. Gençlerimizin uğruna canlarını vereceği bir aileleri olmayacak. Zevk peşinde koşan değil dava adamı, çile adamı olan o yüce insanlara ihtiyacımız var" vurgusunu yaptı.

Abdurrahman Dilipak söyleşisinin devamında, "Yenidünyanın inşasında yer almak isteyen gençlerimiz dört yılda dört fakülte okumalı. Açık öğretim Fakültesinden İlahiyat okuyacak, internetten iktisat, felsefe, tarih veya siyaset okuyacak. Önce dinini öğrenecek, sonra dünyada ne olup bittiğini bilecek takip edecek. Çift ana dal yapacak, mimarlık okuyorsa yanına mühendislik ekleyecek. Gençler dil öğrenecek. Arapça, İngilizce bilecek. Çocuklarınız fakültelerinin son iki yılını yurt dışında okusunlar. İsrail'e gitsinler İbranice öğrensinler. Vatikan'da Latince öğrensinler. Gençler dört fakülte bitirip üç dil bilmeli" şeklinde konuştu.

Dilipak, "Batılılar bizden çaldığı kadar zengin. Biz yardım yaptığımız kadar zenginiz. Bugün dünyanın en uzak noktasına kadar 7 milyar dolar yardım yapıyoruz. Vererek yüceleceğiz. Yaptığımız iyiliğin karşılığını Allah misliyle verecek. Yazılım seviyesinde bilgisayar bilen gençlere ihtiyacımız var. Bizim sezgileri güçlü gençlere ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

(GY-Y)



21.05.2017 18:29:48 TSI

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