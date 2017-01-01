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MHP Erzurum İl Başkanlığına Naim Karataş, yeniden seçildi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - MHP Erzurum İl Başkanlığı görevine Naim Karataş, bugün yapılan olağan kongreyle yeniden seçildi.

Aziziye yolundaki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Salonunda yapılan kongrede il başkanlığı için Cezmi Polat ve mevcut başkan Naim Karataş aday oldu. Divan Başkanlığını MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın yaptığı kongreye çok sayıda MHP'li delege katıldı. Kongreden Naim Karataş galip ayrılarak yeniden MHP Erzurum İl Başkanlığına seçildi.

Karataş'ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

"İl Yönetim Kurulu asil: Abdulhalik Demir, Abdullah Kırmacı, Abdurrahim Dursun, Adnan Arslan, Arif Coşkun, Bünyamin Şahin, Bülent Yazıcı, Hüseyin Kanar, İsmail Arslan, Kenan Yıldız, Metin İspirli, Metin Dicleli, Mevlüt Ceylan, Murat Polat, Mustafa Kızılyar, Murat Kocaman, Nihat Uğurlu, Recai Atalay, Semih Coşkun, Selçuk Durmaz, Seyfettin Liman, Selami Babagil, Turgut Taşken ve Yıldırım Arslan"

(AA-AA-Y)



21.05.2017 18:34:56 TSI

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