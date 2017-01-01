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MHP Yozgat İl Başkanı Sedef güven tazeledi



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 12. Olağan İl Başkanlığı Kongresi, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan İbrahim Ethem Sedef güven tazeledi. Kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Faaliyet ve maliye raporunun okunmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve MHP İl Başkanı Ethem Sedef katılımcılara seslendi. Kongrenin vatana ve millete hayırlı sonuçlar getirmesini dileyen Durmaz, bu kongre ile birlikte MHP'nin güçlü iktidar yürüyüşünün başlayacağını söyledi. Durmaz, tekrardan il başkanlığına seçilen Sedef'e başarı dileklerinde bulundu.

Göreve her zaman hazır olduklarını dile getiren Sedef ise,"Partimizi Yozgat'ta en üst düzeyde temsil ettik. Bütün Yozgatlıları kucakladık. Göreve talip olmaya her zaman hazır olduk. Yozgat'ta MHP'yi birinci parti yapana kadar durmayacağız. Üç hilali Yozgat'ın tepesine dikeceğiz. Ülkücü hareket iktidara gelene kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. 2019 yılında tüm ilçelerin belediyesine talibiz. Yozgat'ta birinci parti olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen kongrede Sedef tekrar MHP Yozgat İl Başkanı seçildi.

(BMG-UY-Y-)



21.05.2017 18:38:14 TSI

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