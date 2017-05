YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türk futbolunun efsane isimleri Kitap Fuarı'na konuk oldu

Türk futbolunun efsane isimleri Kitap Fuarı'na konuk oldu



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Kitap Fuar'ına konuk olan yazar Mehmet Aktürk tarafından doğum tarihleri ve isimlerde saklı sırları dinleyicilerle paylaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9.Kocaeli Kitap Fuarı'nda kapsamında Akçakoca Konferans Salonunda yazar Mehmet Aktürk tarafından doğum tarihleri ve isimlerde saklı sırlar konulu seminer gerçekleştirildi. Konferansa katılım oldukça yoğundu. Doğum tarihi ve isimlerin yaşamı anlamaya yönelik bir öğreti olduğunu belirten Aktürk, "Her ismin harflerinin bir enerjisi vardır. İsimlerimiz belli bir enerji yayar ve bu bize geri dönüş olarak yansır. Şekiller ve sayıların yaşam yolculuğuna yönelik ipuçları verir. Yeteneklerimizi keşfetmek için nokta atışı tespitler yapmamızı sağlar. Nokta atışı tespitlerimiz hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Hayatımıza dair birçok sorunun cevabını burada bulabilir" dedi.

Her harfin önemi olduğunu belirterek konuşmasını sürdüren Aktürk, "Harfler isimlerimize değil karakterlerimize de yön verir. Bize seslenişler ve ses tonları zihinsel olarak karakter oluşmasında önemlidir" diye konuştu.

Konuşmasında salonda bulunan izleyicilerin isimleri hakkında çeşitli analizler de yapan Aktürk, "Doğum tarihlerinde yaşam kodu sayılar bulunur. Bir çocuk anne rahmine düştüğü andan itibaren çocuğun doğum günü sayısındaki enerjiyi çocuğa aktarıyor. Her bir sayı farklı bir enerjiyi oluşturarak toplamında çocuğun dünya görüşünü oluşturuyor. Bu sebep ile yaşam yolculuğumuzda isimlerimiz ve doğum tarihlerimizin de büyük önemi vardır" şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.

21.05.2017 18:42:03 TSI

