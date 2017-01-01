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MHP Fatsa İlçe Başkanı Eftal Mutlu oldu

21 Mayıs 2017 Pazar, 18:43
MHP Fatsa İlçe Başkanı Eftal Mutlu oldu
MHP Fatsa İlçe Başkanı Eftal Mutlu oldu

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Fatsa İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşti.
Tek listeyle gidildiği seçimli kongrede Eftal Mutlu oyların tamamını alarak, MHP Fatsa İlçe Başkanı seçildi. MHP Fatsa İlçe Başkanı Eftal Mutlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Kutlu davamızda ayrışmaya, birlik ve beraberlik içinde devam edeceğiz. Bugün, siz değerli dava arkadaşlarımın desteği ve güveniyle aldığım bayrağı en iyi şekilde ve en güzel yerlere çıkacağım" diye konuştu.
MHP Fatsa İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi'ne Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 21. Dönem Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, Esnaf, Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş ve Denetim Kurulu Üyesi Niyazi Yeşiller, Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, çevre ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları başkanları ve çok sayıda partili katıldı.
MHP Fatsa İlçe Başkanı Eftal Mutlu'nun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;
" Ahmet Korkmaz, Aziz Töngelli, Serhat Yıldız, Feyzi Fındık, Hikmet Zerey, Orhan Tunç, Şükrü Şatıroğlu, Murat Kıran, Birol Torgan, Ahmet Kolcu, Harun Sayılır, Ali Fuat Sezen, Osman Fatih Beyazıt, Oğuzhan Gezer, Ahmet Hüseyin Çamurlu, Harun Tunç, Ergün Yurttaş ve Volkan Bıçakcı, Sinan Asrak, Hasan Ali Çaykara, Erkan Gedik, Mustafa Genç, Mustafa Özkan, Ahmet Gülmez, Halit Bekiroğlu, Kadir Karabayır, Ömer Aydemir, Muharrem kaçak, Nuri Kısa, Kemal Pehlivan, Çağlar Ateş, Ayhan Duman, Talip Doğan, Nuri Genç,İnci Kaynak, Hüdaver Tepe.
(AA-MAY-Y)

21.05.2017 18:43:22 TSI
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