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Başkan Tok: "Türkiye yeni bir dönem başlıyor"

21 Mayıs 2017 Pazar, 18:46
Başkan Tok: "Türkiye yeni bir dönem başlıyor"
Başkan Tok: "Türkiye yeni bir dönem başlıyor"
- "AK Parti 3'üncü Büyük Olağanüstü Kongresi sonuçlarının ülkemizin ve milletimizin yeniden yükselişine vesile olacağına inancımız tamdır"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - AK Parti 3'üncü Büyük Olağanüstü Kongresini değerlendiren İlkadım Belediyesi Başkanı Erdoğan Tok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 998 gün aradan sonra yeniden AK Parti Genel Başkanı olması Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi.
İlkadım Belediyesi Başkanı Erdoğan Tok, Ankara Arena Spor Salonunda yapılan AK Parti 3'üncü Büyük Olağanüstü Kongresi'ni değerlendirdi. Başkan Tok, bin 370 delegenin oyu ile AK Parti Genel Başkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan'la yeni atılım döneminin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Parti'nin yeni MKYK' sına temennilerde bulunan Başkan Tok, MKYK' ya yeniden seçilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili ve diğer parti organlarına görev alan parti yönetimini tebrik etti ve yeni dönem için başarı dileklerinde bulundu.

"AK Parti milletiyle bütünleşmiştir"
AK Parti'nin milletiyle bütünleşen bir parti olduğunu ifade eden Başkan Tok, "AK Parti insanların kalbinde karşılık bulan gönüllere hitap eden bir partidir. AK Parti milletin partisidir. Milletin emanetine sahip çıkan partidir. AK Parti milletin beklentilerinin ve umutlarının tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Değişimin ve demokrasinin teminatıdır. AK Parti 3'üncü Büyük Olağanüstü Kongresi sonuçlarının ülkemizin ve milletimizin yeniden yükselişine vesile olacağına inancımız tamdır" dedi.
AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Partili Cumhurbaşkanlığı sürecindeki Türkiye'nin yeni bir atılım yapacağını kaydeden Başkan Tok, "21 Mayıs Türkiye için değişim ve atılım dönemi olarak tarihe geçti. 16 yıl önce öze dönüş hareketi olarak ortaya çıkan AK Parti, kurucu liderine kavuştu. Kurucu liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeni atılım dönemi başlıyor. 21 Mayıs Türkiye için yeni bir dönemin, yeni atılımların miladıdır. Türkiye demokrasi ve özgürlükler alanında daha da gelişerek, ülkemiz her alanda büyük değişim ve reformlarla daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. 3 yıl aradan sonra kurucusu olduğu AK Parti'nin yeniden Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni bir sinerji oluşturulacaktır. Hem hükümetin hem de AK Parti'nin başında olması Türkiye'ye çok daha güçlü bir kimlik kazandıracak" diye konuştu.
(KA-MAY-Y)

21.05.2017 18:46:53 TSI
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