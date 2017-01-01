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Kağıtsporlu karateciler Balkan Şampiyonası'nda kürsüde

21 Mayıs 2017 Pazar, 18:47
Kağıtsporlu karateciler Balkan Şampiyonası'nda kürsüde
Kağıtsporlu karateciler Balkan Şampiyonası'nda kürsüde

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Büyükşehirli Karateciler Balkan Karate Şampiyonasında yine kürsüde yer aldı.
Balkan Karate Federasyonları Birliği'ne üye Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan 783 sporcunun katıldığı Balkan Karate Şampiyonası sona erdi. Üç gün boyunca altısı takım toplam 58 dalda madalyalar sahiplerini buldu. Türk Karatesinde söz sahibi kulüplerin başında gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler, organizasyonda yine dereceler yaptı.
Büyükçekmece'de bulunan Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Türkiye, 116 kız, 101 erkek toplam 217 sporcu ile tüm kategorilerde madalya için mücadele etti. Şampiyona'da milli takım adına yarışan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karatecilerden Hiranur Temizel ile Gökdeniz Akdemir gümüş madalya kazanarak Balkan ikincisi oldu.
Bir diğer Kağıtsporlu karateci Kadir Kaan Bekler ise bronz madalya kazanarak Balkan üçüncüsü oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl ki Balkan Şampiyonası'ndan da madalyalarla ayrılan mavi beyazlı karateciler, antrenörlerinde büyük övgü aldı.
(GY-Y)

21.05.2017 18:47:30 TSI
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