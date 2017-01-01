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Sungurlu Belediyespor şampiyon oldu



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - 2. Amatör Küme A grubunda puan kaybetmeden şampiyon olan Sungurlu Belediyespor son maçında kendi sahasında HE Kültürspor'u 1-0 yenerek ligi sekiz maçta sekiz galibiyet ve 24 puanla şampiyon olarak tamamladı.

Sungurlu İlçe sahasında bugün saat 15.00'de başlayan maçı Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Bahri Sezen ile yönetim kurulu üyeleri ve 200 kadar Sungurlulu futbolsever izledi. Bir yandan şampiyonluğu garantilemiş Sungurlu Belediyespor diğer yanda ise genç futbolcularına tecrübe kazandırmak için forma veren HE Kültürspor arasındaki maçta mücadele ön plana çıktı.

Toprak zemin olması nedeniyle iki takım futbolcularının hayli temkinli oynadığı maçta iki takımda gol yollarında beklenen üretkenliği gösteremedi. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında ev sahibi Sungurlu Belediyespor galibiyetle başladığı ve kayıpsız devam ettiği ligi aynı şekilde bitirmek için yüklendi ve 75. dakikada Latif'in attığı golle 1-0 öne geçti ve maçta bu golle Sungurlu Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Sungurlu Belediyespor futbolcuları ve taraftarları 1. Küme'ye yükselmenin sevincini yaşadılar. Bu karşılaşma yıllardır Sungurlu'da futbol maçlarının oynandığı toprak zeminli statta oynanan son resmi maç olma özelliği de taşıyor. İlçede başka alanda yapımı son aşamaya gelen sentetik yüzeyli futbol sahasının açılmasıyla futbol sahası tarihe karışacak.

Sungurlu Belediyespor futbol takımına maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupası verildi. Kupa törenine ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, TÜFAD Başkanı Remzi Karahan, Başkan Yardımcısı Ahmet Aylar ve Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Arduç katıldılar.

(SŞ-BÖ)



21.05.2017 18:48:06 TSI

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