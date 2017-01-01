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Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'den Büyükşehir'e teşekkür

21 Mayıs 2017 Pazar, 18:48
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'den Büyükşehir'e teşekkür
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'den Büyükşehir'e teşekkür

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de kitapseverlerle buluşan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, dokuz senedir düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı için Büyükşehir'e teşekkür etti.
Osmanlı tarihiyle ilgili yazdığı kitaplarla büyük ilgi gören Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, 9. Kocaeli Kitap Fuarına konuk oldu. Yahya Kaptan Salonu'nda son kitabıyla aynı adı taşıyan "Otağ-Büyük Doğuş" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sevilen tarihçi, Kocaeli Kitap Fuarı'nda olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Birçok kitap fuarına giden biriyim. Övünmek gibi olmasın ama en güzel kitap fuarı Kocaeli'nde" dedi.
Prof. Dr. Şimşirgil ilgiyle izlenen söyleşisinde TV'lerdeki tarihi dizilerini eleştirerek, "İlk kez bu diziler yüzündün televizyonlara çıktım. Ben Kanuni'yi 34 yıldır çalışıyor ve anlatıyorum. Yıllarca çalışıyorsun ve bir gün biri çıkıp tek karesi dahi doğru olmayan bir dizi yapıyor. Bunların tarih danışmanları var ama konuşmuyorlar. Bu diziler yüzünden Hürrem Sultan gibi bir kadının bu topluma düşman edildi. Dizide şehzade Mustafa öldürüldüğünde, Hürrem Sultan'ın kabri koruma altına alındı. Ama Hürrem Sultan Vakfıyesi hiç söylenmedi bu halka. O vakfıye ki her gün 400 insanın karnı doyardı. Cuma günleri de Yahni verilsin diyor Hürrem Sultan. Neden Cuma? Çünkü Cuma Müslümanın bayramıdır. Bir Hristiyan nereden bilecek Cuma'nın bayram olduğunu ama Hürrem Sultan biliyordu çünkü o da Müslümandı. Yaptırdığı vakfiyeler, medreseler, imarethaneler hiç anlatılmadı" diye konuştu.
Öte yandan söyleşi devam ederken, salona Kocaeli Kitap Fuarı'nın konuklarından olan Öteki Gündem Programının yapımcısı Pelin Çift girdi. Prof. Dr. Şimşirgil'in yanına gelen Çift, "Hocam burada olduğunuzu duyduğum, gelip sizi görmek istedim. Bu program bensiz olmaz" sözleriyle izleyenleri de selamlayarak gelecek yıl Prof. Dr. Şimşirgil ile Kitap Fuarı'nda bir söyleşi gerçekleştirmek istediğini söyleyerek salondan ayrıldı.
Söyleşi ile aynı adı taşıyan Otağ-Büyük Doğuş kitabına değinen Prof. Dr. Şimşirgil, İslamiyet'in doğuşu, Medine'de kurulan İslam devleti, Çin'den Endülüs'e uzanan İslam fetihleri, Türklerin Müslüman oluşu ve akabinde cihanı titreten hadiseler zincir hakkında açıklamalarda bulundu.
"Bu millet Türklüğünü biliyorsa, inanın İslamiyet sayesinde" diyen Prof. Dr. Şimşirgil aynı şekilde Rumların, Sırpların, Arapların ve Macarların da kimliklerini Osmanlı sayesinde koruduklarını kaydetti. Macar tarihçilerinin "Osmanlı olmasaydı dilimiz de dinimiz de olmazdı" sözünü hatırlatan Prof. Dr. Şimşirgil, bu gerçeklerin gençlere aktarılması gerektiğini ifade etti.
(GY-Y)

21.05.2017 18:48:44 TSI
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