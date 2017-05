YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yazar İskender Bayhan, gençlik hareketini anlattı

Yazar İskender Bayhan, gençlik hareketini anlattı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Kitap Fuar'ında Türkiye'de gençlik konferansı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9.Kocaeli Kitap Fuarı'nda kapsamında Akçakoca Konferans Salonunda yazar İskender Bayhan tarafından Türkiye'de gençlik hareketi ile ilgili seminer gerçekleştirildi. Türkiye'nin her zaman genç bir nüfusa ait olduğunu belirterek sözlerine başlayan Bayhan, "Türkiye Cumhuriyet'ten bu yana genç nüfusa emanet olarak yoluna devam ediyor. Dünden bugüne gençlerimiz her zaman enerjik ve vizyon sahibi olmuşlardır. Gençler geleceğe yönelik çalışmalarda her zaman yön belirleyici olmuştur. Her dönem açısından her alanda gençliğe yatırım yapılmaktadır. Bu çalışmalar hem gençliğimizi hem de geleceğimizi garanti altına almayı sağlamaktadır" dedi.

Gençlerinde kendilerini geliştirerek geleceğe yapılan yatırımlarda temel taşını oluşturması gerektiğini belirten Bayhan, "Siz gençler yapılan bu çalışmaları arı gibi çalışarak, dinlenmeyi de çalışarak yaparak boş çıkarmamalısınız. Geleceğin mimarları sizlersiniz. Bizler size araziyi gösteren insanlarız siz oraya inşaatı yapacak kişilersiniz. Gençler her zaman düşünmeli ve fikir üretmeli. Gençlerimiz kendi fikirlerini üretmeliler. Başkalarının fikirleri üzerinden hareket etmemeli ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin önünde tutmalıdır. Sizler geleceğimizin aynasınız" diyerek sözlerini tamamladı.

(GY-Y)



21.05.2017 18:50:55 TSI

NNNN