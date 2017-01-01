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Elazığ'dan Suriye'ye 1 tır yardım

21 Mayıs 2017 Pazar, 18:55
Elazığ'dan Suriye'ye 1 tır yardım
Elazığ'dan Suriye'ye 1 tır yardım

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, toplanan 1 tır yardım Suriye'ye gönderildi.
Vefa Derneği tarafından Suriye için başlatılan yardım kampanyası kapsamında 1 tır gıda ve giysi yardımı toplandı. Toplanan yardımlar bugün Hilalkent Kavşağından, Halep'e gönderilmek üzere yola çıktı.
Gönderilen yardım tırı ile vefalı bir duruş gösterdiklerini belirten Türkiye Vefa Derneği Genel Başkanı Zülfü Kartakgül, "Suriye için topladığımız yardım tırını kısa bir süre içerisinde bir araya getirdik. Toplanan yardımları Halep ve Bayırbucak Türkmenlerine gönderiyoruz. Ramazan ayı inşallah kısa bir süre sonra teşrif edecek. Bizler bu yardım tırımızın ramazan ayından önce oradaki kardeşlerimize ulaşması için büyük çaba gösterdik" dedi.
(YÖ-HİV-AŞ-Y)

21.05.2017 18:55:33 TSI
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