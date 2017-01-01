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Kocaeli Kitap Fuarında söyleşi rüzgarı sürüyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - 9.Kocaeli Kitap Fuarı, birbirinden önemli konular içeren söyleşilerle ziyaretçilerini yazar ve akademisyenlerle buluşturmayı sürdürüyor.

9.Kocaeli Kitap Fuarı'nda yazar Selahaddin Eş Çakırgil "Dünyamızdaki Gelişmeler ve Bölgemiz" konulu söyleşi gerçekleştirdi. Çakırgil, bugünü anlayabilmek için son 300 yılın iyi bilinmesi ve tahlil edilmesi gerektiğini söyledi. Bir diğer söyleşide ise Yrd. Doç. Dr. Ali Vasfi Kurt Yesevilik Ocağı'nı anlattı.

Söyleşide Çakırgil, "Bugünü anlayabilmek için Osmanlı'nın son 300 yılını iyi bilmemiz gerekiyor. Karlofça Antlaşması yenilginin kabul edildiği bir antlaşmadır. Fransızlar bu antlaşma sonrası 'Osmanlı'nın boynuna kement geçirdik' demişlerdir. Osmanlı dağılınca 30 ayrı ülke kuruldu. Müslümanları böldüler. İslam dünyası böylece küçülmüştür. Oysa şu an dünyada 1 milyar 700 milyon Müslüman yaşamaktadır. Ama birlik yok" dedi.

İsrail ve Amerika'nın yapışık ikizler olduğunu belirten Çakırgil, "Amerika ölürse İsrail de ölür. İsrail ölürse Amerika da ölür. Birbirlerinin çıkarlarını gözetmektedirler. Müslüman ülkelerin problemi para değildir. Bir sürü kaynakları var, petrol var. Ama bir araya gelemiyorlar. Güç olamıyorlar .Bu engelleniyor. Artık şimdilerde Müslümanlar biraz da olsa kendilerine gelmeye başladı. Dış dünya Türkiye'nin gelişip kendi kararlarını vermesini istemiyor. Bugünlerde bunun savaşını veriyoruz" şeklinde konuştu. Çakırgil "zaferle değil seferle mükellefiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Karamürsel Alp Salonu' nda gerçekleşen bir diğer söyleşide Yrd. Doç. Dr. Ali Vasfi Kurt "Ahmet Yesevi ve Maturidilik"i anlattı. Yesevi Ocağı'nın davetlisi olan Kurt, "Bu iki konu ayrı birere deryadır.Horasan güneşin doğduğu yerdir. Türkler Cezayir, Libya ve Tunus'a gittiler. Fas'ta çok bulunmadık. Oradakiler 'Türkler olmasa hepimiz Hristiyandık'diyorlar. Biz şimdi tarihteki rolümüzü oynayamıyoruz. Çünkü ideallerimizi kaybettik" şeklinde konuştu.

Söyleşinin devamında Ali Vasfi Kurt İstanbul'un fethi çok büyük hedef olduğunu anlatarak, "Türkistan'dan akıl, Endülüs'ten ruh gelmiştir. Horasan harcı Anadolu'da karılmıştır. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı'dan da önce Türkler tarafından vatan edinilmiştir. Asıl yaşayanın sözlü kültürdür. Biz özü kaybettik. Sünni-Şii olarak ayrıştırılıyoruz. Aslında aynı soydan geliyoruz" dedi.

Söyleşi sonunda Yesevi Ocağı Başkanı Eren Elmalı Ali VSFİ Kurt'a plaket takdim etti.

(GY-Y)



21.05.2017 18:58:15 TSI

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