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Yazar Sevda Türküsev: "Bilmiş değil, bilge kadın olmalıyız"

21 Mayıs 2017 Pazar, 19:03
Yazar Sevda Türküsev: "Bilmiş değil, bilge kadın olmalıyız"
Yazar Sevda Türküsev: "Bilmiş değil, bilge kadın olmalıyız"

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk olan İletişim Uzmanı-Yazar Sevda Türküsev, güçlü kadın olmanın yollarını anlattı.
Karamürsel Alp Konferans Salonunda İletişim Uzmanı-Yazar Sevda Türküsev Yeni Türkiye'de Güçlü Kadın" konulu bir söyleşi yaptı. "Kadın toplumu doğurandır, geliştirendir. Güçlü kadın olmalıyız ki toplumuz gelişsin, ilerlesin" sözleriyle konuşmasına başlayan Türküsev, "Bugüne kadar hep yasaklarla, kanunlarla engellendik. Şimdi pek çok konuda özgürüz. Önümüz açık. Ama şimdi de önümüze farklı engeller çıkıyor. Kadın kimliğini, aile kimliğini yozlaştırmak için pek çok mecra gelişti. Medya bunların başında geliyor. Yayınlanan diziler ve programlar içler acısı. Özellikle evlilik programları. Kadınlarımız ünlü olabilmek için çıkıyorlar. Gençlerimiz popüler olabilmek için her denileni yapacak hale geldi" dedi.
Söyleşinin devamında Sevda Türküsev, "Güçlü kadının içini çok doğru doldurmak gerekiyor. İyi yetiştirmiş, kendini geliştirmiş, sağduyulu, eğitimli, vicdan sahibi kadınlar olmalıyız. Bilmiş kadın değil bilge kadın olmalıyız. Kadınlarımız kızlarıyla her faaliyeti yapıyorlar. Alışverişe, sinemaya gidiyorlar. Ama onları zihinlerini doyuracak faaliyetler yapmıyorlar.15 Temmuz'da genci yaşlısı, kadını erkeği herkes sokağa çıktı. İşte bu ruhu yeni yetişen nesile aktarmalıyız" diye konuştu.
Karamürsel Alp Salonu'nda bir diğer konuşmacı olan Eğitimci-Yazar İbrahim Veli "Öncülük Önceliktir" konulu konferans verdi. Veli, "Hayatımıza akıl, kalp ve mide yön veriyor. Günümüz insanı bu üçünden koparılmaya çalışılıyor. Oysa birinin kaybı asla kazanç olamaz. Bunlar bir bütündür. Her zaman bir denge arayışında olmamız gerekir. Akıl kaybettiğinde romantizm, kalp kaybettiğinde pozitivizm, mide kaybettiğinde ise sufizm ortaya çıkıyor. Birini kaybedersek bilinç kayboluyor. Kaybedince de huzuru bulamıyoruz. Bilinçli yaşam mümkün. Sadece keşfetmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
İbrahim Veli konuşmasının devamında, "Bize bahşedilen sağlık, zaman ve imkandır. Hayatta bu üçü aynı zamanda verilmiyor. Gençlikte sağlık ve zaman-orta yaşta sağlık ve imkan, ileriki yaşlarda da zaman ve imkan boldur. Önemli olan bize verilenleri nasıl değerlendirdiğimiz. Gençlikte araştırarak, gezerek, sorgulayarak geçirirsek orta yaşlarda zaman problemini kolay aşarız. Orta yaşlarda iyi değerlendirilen sağlık ve imkan da ileriki yaşlarda bize zaman olarak geri döner. Gençken birikim sosyal birikimler yaptığımız için orta yaşlarda stres yaşamayız. Stresin olmadığı bir hayatta da sağlık vardır" ifadelerini kullandı.
(GY-Y)

21.05.2017 19:03:45 TSI
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