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Balık ölümleri Dereköyü ayağa kaldırdı

21 Mayıs 2017 Pazar, 19:04
Balık ölümleri Dereköyü ayağa kaldırdı
Balık ölümleri Dereköyü ayağa kaldırdı

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Dereköy Mahallesi'nde derede balık ölümleri meydana gelmesi mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı.
Olay, Samsun'un 19 Mayıs İlçesi Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deredeki balık ölümleri mahalle sakinlerinin büyük tepkisine yol açtı. Dereköy Mahallesi sakinlerinden Orhan Gören, "Muşta Deresine ilaçlanmış hayvan pisliğini dereye bırakmışlar. Derede bulunan canlı balıklar telef oluyor. Yetkililer biran önce bu sorununun çözülmesini mahalle halkı olarak istiyoruz. Tarihinde ilk defa Dereköy Muşta Deresinde böyle balık ölümleri ile karşılaşıyoruz. Sağlığımız burada tehlikede. Suyun kokusu etrafa yayılıyor. İnsan bile kokudan zor geçiyor" dedi.
Mahalle sakinlerinden Mustafa Başkan ise, "50 yıldır Dereköy'de yaşıyorum. İlk defa böyle bir olay başımıza geldi. Derede bir tane su canlısı kalmadı. İlaçlanmış, hayvan pisliği dereden akıyor. İnsan sağlığı tehlikede. Yetkililer acilen bu konu hakkında ilgilenmelerini istiyoruz "şeklinde konuştu.
Dereköy eski Belediye Başkanı Ahmet Topal, "Dereköy Belediye başkanlığım döneminde 2012 yılında başlattığım olta balıkçılığı projesi vardı. Muşta Deresini olta balıkçılık festivali için dereye bıraktığımız balıklardı onlar. Suçluların bir an önce adaletin önüne çıkarılmasını istiyorum "diye konuştu.
(ŞU-MAY-Y)

21.05.2017 19:04:33 TSI
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