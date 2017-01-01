ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MHP Merkez İlçe Başkanlığına Fazıl Deligözoğlu seçildi

21 Mayıs 2017 Pazar, 19:06
MHP Merkez İlçe Başkanlığına Fazıl Deligözoğlu seçildi
MHP Merkez İlçe Başkanlığına Fazıl Deligözoğlu seçildi

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi'nin 12'nci Merkez İlçe Olağan Kongresinde tek liste halinde gidilen seçimde Fazıl Deligözoğlu seçildi.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 12'nci Merkez İlçe Olağan Kongresi Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gecikmeli başlayan kongrede tek liste halinde gidilen Fazıl Deligözoğlu seçildi.
Deligözoğlu, kongrede yaptığı konuşmada eksikliklerin farkında olduklarını belirterek eksikliklerini giderileceğini ve bundan sonra da her şeyin daha iyi olacağını, geleceğe umutla baktıklarını söyledi.
(Vİ-GY-Y)

21.05.2017 19:06:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ahşap motosiklet fuarın gözdesi oldu
YEREL

AHŞAP MOTOSİKLET FUARIN GÖZDESİ OLDU
Hanönü Belediye Spor 1. Amatör Kümeye yükseldi
YEREL

HANÖNÜ BELEDİYE SPOR 1. AMATÖR KÜMEYE YÜKSELDİ
Dünya Arı Günü
YEREL

DÜNYA ARI GÜNÜ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:
EN ÇOK OKUNANLAR
AK Parti MKYK listesi belli oldu
GÜNDEM

İŞTE ERDOĞAN'IN A TAKIMI! LİSTEDE OLAN VE LİSTE DIŞI KALAN SÜRPRİZ İSİMLER

 1
  • 2 Usta oyuncunun annesini görenler hayran kaldı
  • 3 Prandelli'nin yeni adresi şaşırttı!..
  • 4 Elleri kelepçeli halde tabuttan kurtuldu! İşte o gösterinin sırrı...