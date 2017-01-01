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MHP Merkez İlçe Başkanlığına Fazıl Deligözoğlu seçildi



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi'nin 12'nci Merkez İlçe Olağan Kongresinde tek liste halinde gidilen seçimde Fazıl Deligözoğlu seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 12'nci Merkez İlçe Olağan Kongresi Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gecikmeli başlayan kongrede tek liste halinde gidilen Fazıl Deligözoğlu seçildi.

Deligözoğlu, kongrede yaptığı konuşmada eksikliklerin farkında olduklarını belirterek eksikliklerini giderileceğini ve bundan sonra da her şeyin daha iyi olacağını, geleceğe umutla baktıklarını söyledi.

(Vİ-GY-Y)



21.05.2017 19:06:11 TSI

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