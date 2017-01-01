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Gümüşhane'de MHP İl Kongresi yapıldı

- Tek listeli kongrede mevcut başkan Nadim Aydın yeniden başkan seçildi



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Gümüşhane 12. Olağan İl Kongresi yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut il başkanı Nadim Aydın yeniden başkan seçildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde partiye kayıtlı 600 delegeden 323'ünün katılımıyla gerçekleştirilen kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan kurulu üyelerinin seçiminin ardından faaliyet raporu ve mali raporların okunarak ibrasının yapılmasının ardından söz alan MHP İl Başkanı Aydın, MHP'nin 41 ilde eş zamanlı kongre yaptığını hatırlatarak, "Cennet mekan Başbuğ'un ve bilge lider Devlet Bahçeli'nin önderliğinde hedefimize adım adım ilerliyor, MHP bitti bitiyor derken ülkücüler 41 ilde eş zamanlı kongre yapıyor. MHP tarihinde ilk kez Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye veriyor. MHP, yaklaşık 27 yıldır en güçlü iktidarların bile değiştiremediği darbe anayasasını 35 vekille TBMM'ye getirip, halk oylamasına götürdü. Yaptığı büyük katkıyla anayasanın değişmesine vesile oldu" dedi.

15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde de MHP'nin milli iradenin yanında durduğunu kaydeden Aydın, "MHP 15 Temmuz'da adeta Türk milletinin yanında durdu. Çok şükür iktidara adım adım emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkücü hareketin ayağa kalkma zamanı gelmiştir. Türk milleti gücünü göstermeye başladı. MHP'nin temelinin sağlam olması gerekiyor" diye konuştu.

Partililerin Ülkü Ocaklarına sahip çıkması gerektiğini ifade eden Aydın, MHP'nin temelinin Ülkü Ocakları olduğuna vurgu yaparak, "Göreve devam ettiğim takdirde Ülkü Ocaklarına belediye meclis üyeliğinden bir tane, eğer yetmiyorsa iki tane belediye meclisi üyesi kontenjanı vereceğiz. Ülkü Ocakları MHP'nin seçimlerinde bayrak asan bayrak indiren bir teşkilat olmayacak" ifadelerini kullandı.

Tek liste ile gidilen ve 323 delegenin katıldığı kongrede kullanılan 173 oyun tamamını alan Aydın, tekrar MHP Gümüşhane İl Başkanlığına seçildi.

Aydın'ın yönetim kurulu şu isimler yer aldı: "Davut Kaban, İhsan Yalçın, Yusuf Fıçıcı, Kemal Emiroğlu, Mete Kaya, Ahmet Çelik, Bülent Berker, Temel Ağaç, Şenol Yılmaz, Uğur Şahin, Turgut Sağır, Alim Coşkun, Enver Şahin, Nurettin Saraç, Sezai Çetin, Mustafa Köprülü, Mustafa Tezcan, Mehmet Ağaç, Numan Çilenk, Özkan Ay"

(RE-ÖS-Y)



21.05.2017 19:06:17 TSI

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