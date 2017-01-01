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Sadullah Gencer'de mezuniyet coşkusu

21 Mayıs 2017 Pazar, 19:38
Sadullah Gencer'de mezuniyet coşkusu
Sadullah Gencer'de mezuniyet coşkusu

(Fotoğraflı)

Serdar Adıyaman
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde eğitim öğretim gösteren Sadullah Gencer Anadolu Lisesi, 2016-2017 mezunlarını verdi.
Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda düzenlenen mezuniyet törenine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Bildirici, okulu yaptıran Sadullah Gencer, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından birer konuşma yapan Sadullah Gencer Anadolu Lisesi Müdürü Erhan Yıldırım ve Sadullah Gencer, öğrencilerini tebrik ederek yeni hayatlarında başarılar diledi.
Yapılan konuşmaların ardından okul öğrencileri tarafından izleyenlere müzik ziyafeti sunuldu.
Okul birincisi Fatma İşler'in teşekkür konuşmasını yaptıktan sonra mezuniyet kütüğüne isim plakasını çaktı.
Mezuniyet programı, diploma dağıtım töreni ve pasta kesilmesinden sonra düzenlenen müzik eğlence programı ile sona erdi.
(SAD-MSA-Y)

21.05.2017 19:38:54 TSI
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