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MHP'li Muhittin Taşdoğan güven tazeledi

21 Mayıs 2017 Pazar, 20:25
MHP'li Muhittin Taşdoğan güven tazeledi
MHP'li Muhittin Taşdoğan güven tazeledi
- Gaziantep'te mevcut MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, geçerli oyun tamamını alarak, yeniden başkan seçildi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, bugün yapılan genel kongrede, geçerli oyun tamamını alarak, güven tazeledi.
MHP Gaziantep İl Başkanlığının 12. Olağan Kongresi, Onat Kutlar Salonu'nda gerçekleştirildi. Tek listeyle girilen seçimlerde toplam 342 delege oy kullanıldı. 339 oyun geçerli sayıldığı seçimde, geçerli oyların tamamını alan mevcut Başkan Yard. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, yeniden başkan seçildi.
Sergilenen birlik ve beraberlik için ülkücülere teşekkür eden Başkan Taşdoğan, sonucun bölgeye, ülkeye ve MHP'ye hayırlı olmasını diledi.
Öte yandan Taşdoğan'ın listesindeki yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:
"Adnan Hakan Ocak, Ahmet Kenan Karataş, Ali Ensar Deniz, Ali Özdemir, Ali Taşdelen, Alper Duran, Bekir Yağız, Berat Geyik, Ender Taşdoğan, Erman Şen, Ferah Akfırat, Halil İbrahim Çetin, İhsan Çılğın, Kadir Göçer, Mahmut Konukçu, Mehmet Dağdelen, Mehmet Uğur Beyazlar, Mehmet Yılgın, Meral Özdemir, Mezine Sırakaya, Murat Bağcı, Mustafa Savrun, Muzaffer Çelik, Necati Ekinci, Ökkeş Şentürk, Rıdvan Küççük, Salman Kereci, Samed Tuğluoğlu, Selçuk Özcan, Süleyman Akdemir, Veysel Tatu ve Yakup Özbay."
(SD-Y)

21.05.2017 20:25:03 TSI
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