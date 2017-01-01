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Hamas Dış İlişkiler sorumlusu Hamdan Diyarbakır'da



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DİYARBAKIR (İHA) - Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Usame Hamdan, Diyarbakır'da "Mavi Marmara Şehitleri ve Kudüs Davamız" isimli programa katıldı. Hamdan burada yaptığı konuşmada, "İslam ümmetinin zillet günlerinin geride kaldığı günlere emin adımlarla yürüdüğümüze bir kez daha tanıklık ediyorum" dedi.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde "Mavi Marmara Şehitleri ve Kudüs Davamız" konulu bir konferans düzenlendi. Şehid Ali Haydar Bengi Derneği (HAY-DER) ile Davet ve Kardeşlik Vakfı Diyarbakır Şubelerinin ortaklaşa düzenlediği konferansa, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Usame Hamdan, İl Müftüsü Burhan İşleyen ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda bir konuşma yapan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Usame Hamdan, bir müjde vermek istediğini ifade ederek, "Çok yakın zamanda Mescid-i Aksa'nın kapılarını çalarak, oraya hep birlikte İslam ümmeti olarak, fatihler olarak gireceğimizi müjde olarak vermek isterim. Bunun belirtisini size söyleyeyim. Bu salonda Mescid-i Aksa'ya kilitlenmiş, Mescid-i Aksa davasına kendisi adamış, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için Yahudilerle, Siyonistlerle her türlü işbirliğini reddeden, bu uğurda mücadele eden kardeşlerimin yüzlerini gördüğüm zaman ve bana bakan gözlerin bu hissiyatla baktığını hissettiğim zaman kesin ve güven duyarak anlıyorum ki Mescid-i Aksa'nın fethedileceği, onurlu bir şekilde bizim elimizde olacağı ve İslam ümmetinin zillet günlerinin geride kaldığı, izzetli günlere doğru çok yakın bir şekilde emin adımlarla yürüdüğümüze bir kez daha tanıklık ediyor ve inanıyorum. Düşmanlarımızın yaşamaya tutkun olduğu gibi Allah için ölmeye ve bu uğurda şehit olmaya sevdalıyız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından programa katılanlara plaket takdim edildi.

(EK-AŞ-Y)



21.05.2017 20:30:43 TSI

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