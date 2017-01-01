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Ordu'da Artvinliler piknikte buluştu

21 Mayıs 2017 Pazar, 20:41
Ordu'da Artvinliler piknikte buluştu
Ordu'da Artvinliler piknikte buluştu

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu'da yaşayan Artvinliler, hafta sonu pikniğinde buluştu.
Artvin Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından DSİ tesislerinde düzenlenen pikniğe Ordu'da yaşayan Artvinlilerden kalabalık bir topluluk katıldı. Hayli neşeli geçen piknikte bol bol tulum çalınıp horonlar tepildi. Artvin Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Sönmez, iş ve sosyal hayat yoğunluğundan dolayı günlük hayat içerisinde görüşemeyen Artvinli hemşehriler ile piknikte bir araya geldiklerini belirterek, "Şehir hayatı içerisinde her zaman görüşemiyoruz. Bu piknik gibi sosyal faaliyetler bir araya gelmemizi, hasret gidermemizi sağlıyor. Bu tür faaliyetlere devam edeceğiz" dedi.
(MAK-MAY-Y)

21.05.2017 20:41:53 TSI
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