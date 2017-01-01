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Didim'de araçlar kafa kafaya çarpıştı

- Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Aydının Didim İlçesinde meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza Mavişehir yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Söke istikametinden Didim kent merkezine gelmekte olan G.B (28) yönetimindeki 48 UB 188 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan A.P.'nin kullandığı 45 UB 1273 plakalı panelvan kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler ile çevredeki esnaflar durumu hemen polise ve 112 Acil servis ekiplerine haber verdi.

Kazada otomobil sürücüsü G.B. (28) ile aynı arabada yer alan babası Z.B. (54) ile annesi N.B ve A.P'nin kullandığı araçta bulunan M.Y (58) yaralı olarak ambulanslarla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ticari araç sürücüsü A.P. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazada yaralanan Z.B ise Didim'deki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(HÇ-İK)



21.05.2017 23:56:04 TSI

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