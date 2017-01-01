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Çocuklar istedi başkan yaptı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Çocuklara verdiği önem ve çocuk sevgisiyle tanınan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara'nın Elmalı Mahallesi'nde, çocukların istediği oyun parkını yaptırarak onları sevindirdi.

Bir süre önce Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi kapsamında Elmalı Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Albayrak'tan, mahalle çocuklarından Eylül İşcan ve Meriç Dara oyun parkı yaptırmasını istemişlerdi. Miniklerin bu isteğini son derece yerinde bulan Başkan Albayrak, hiç vakit kaybetmeden, belediye yetkililerine gerekli talimatları vererek, onların ihtiyaç duydukları oyun parkının yapılmasını sağladı.

Elmalı Yöresel Ürünler Tanıtım Evi'nin açılış töreninde, oyun parklarına kavuştukları için mutlulukları gözlerinden okunan minik Eylül ve Meriç, ellerindeki çiçekleri Başkan Albayrak'a takdim ederek, isteklerini yerine getirdiği için teşekkür ettiler.

Daha sonra Başkan Albayrak ve törene katılan Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, çocuklarla birlikte, mahalle meydanında bulunan oyun parkına giderek, onların oyunlarını izlediler ve sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşadılar.



22.05.2017 02:01:29 TSI

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