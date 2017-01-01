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13. pilav günü etkinliği

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 02:14
13. pilav günü etkinliği
13. pilav günü etkinliği

(Fotoğraflı)

Serdar Şahin
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Geleneksel Pilav Günü Etkinliğin düzenlendi.
Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinliğe Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile çok sayıda öğrenci, veli ve eski mezunlar katıldı.
Programda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, pilav günü etkinliğinde bulunmaktan dolay mutlu olduğunu dile getirdi. 13'üncü Geleneksel Pilav Günü Etkinliği sunulan ikramların ardından sona erdi.
(HLD-FT)

22.05.2017 02:14:55 TSI
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