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Baydar, güven tazeledi



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 4'üncü Olağan Genel Kurul toplantısında Yunus Baydar, yeniden başkanlık görevine seçildi.

Kazım Karabekir Kapalı Spor salonunda yapılan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin 4'üncü Olağan Genel Kurul kongresine 3 bin 84 üye katıldı. İki adayın başkanlık için yarıştığı kongrede mevcut Başkan Yunus Baydar 2 bin 87 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Mitat Çoban ise 996 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.

Yeniden başkanlığa seçilen Baydar, kongre sonrası bir teşekkür konuşması yaptı.

(OY-AA-Y)



22.05.2017 07:26:02 TSI

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