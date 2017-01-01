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50 yıl önce mezun oldukları lisede buluştular



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Doğa Alca

ERZURUM (İHA) - Erzurum Lisesi'nden 50 yıl önce mezun olan 38 arkadaş, yıllar sonra mezun oldukları okulda bir araya geldi. Duygu dolu anlar yaşayan 1967 yılı mezunları, eski sınıflarını gezdikten sonra hep bir ağızdan öğrencilik yıllarındaki gibi İstiklal Marşını okudular.

1889 yılında kurulan tarihi Erzurum Lisesi'nin 1967 yılı mezunları, uzun yıllar sonra hep bir araya gelerek mezun oldukları okullarında eski günlerini yad ettiler. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Fen A ve Fen B sınıfı öğrencisi 38 arkadaş, 50 yıl sonra mezun oldukları liseyi gezerek öğrencilik yıllarına döndü. Yıllardır birbirleriyle görüşemeyen arkadaşlar hem hasret giderdi hem de eğitim gördükleri sınıflarını gezerek duygu dolu anlar yaşadı. Seneler sonra yeniden aynı sınıfta birlikte olmanın mutluluğunu yaşayan arkadaşlar, uzun uzun anılarını anlatarak öğrencilik yıllarını anımsadı.

Eski arkadaşlarıyla yeniden buluşmaktan memnun olduğu belirten Emekli Hakim Sevtap Kaya, "1967 yılı mezunları olarak hep birlikte toplandık. 50'nci yılımızı kutlamak için Erzurum'a geldik. Yılların ardından bir araya gelmekten çok mutluyuz. 50 yıl önce mezun olup 50 yıl sonra sağlıklı bir şekilde burada olmaktan gururluyuz." diye konuştu.

Mezunlardan Erdal Özalp ise yılların dostlukları eskitemediğini söyleyerek, "50 yıl kolay değil, o gün doğanlar bugün 50 yaşında. Ama bütün arkadaşlarımızla bir arada olunca büyük bir duygu yaşıyoruz. Fen A ve Fen B sınıfı öğrencisi toplamda 51 kişiyiz. Bu sene her iki sınıftan 38 arkadaşımız katıldı. İşin ilginç tarafı bu 51 öğrenciden 49'u üniversite mezunu. 2 arkadaşımız çeşitli nedenlerden dolayı okuyamadı. Bunlardan birisi üniversiteden ayrıldı" diye konuştu.

Mezun oldukları liseyi gezen 38 arkadaş daha sonra okul çıkışlarında okudukları istiklal marşını hep bir ağızdan söyleyerek ziyaretlerini bitirdiler.

(DA-AA-Y)



22.05.2017 08:34:53 TSI

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