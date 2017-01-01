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Tehlikeli çatı tamiratı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 08:46
Tehlikeli çatı tamiratı
Tehlikeli çatı tamiratı

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'da bir apartmanın çatılarını onaran işçiler tehlikeye davetiye çıkarttı.
Ağrı'da kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte inşaat sezonu açıldı. Kışın kardan ve son dönemlerde oldukça etkili olan yağmurlardan zarar gören çatılarda onarılmaya başlandı. Doktorlar Caddesi'nde 3 katlı bir binanın üzerinde zarar gören çatıların onarımını yapan iki işçi tehlikeye aldırış etmeden saatlerce çalıştılar. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıları onaran işçiler yürekleri ağza getirdi. Zaman zaman çatı uçlarında oturarak ve ayakta durarak çalışan işçileri gören çevredeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
(AG-AA-Y)

22.05.2017 08:46:36 TSI
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