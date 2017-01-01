YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tehlikeli çatı tamiratı

Tehlikeli çatı tamiratı



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'da bir apartmanın çatılarını onaran işçiler tehlikeye davetiye çıkarttı.

Ağrı'da kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte inşaat sezonu açıldı. Kışın kardan ve son dönemlerde oldukça etkili olan yağmurlardan zarar gören çatılarda onarılmaya başlandı. Doktorlar Caddesi'nde 3 katlı bir binanın üzerinde zarar gören çatıların onarımını yapan iki işçi tehlikeye aldırış etmeden saatlerce çalıştılar. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıları onaran işçiler yürekleri ağza getirdi. Zaman zaman çatı uçlarında oturarak ve ayakta durarak çalışan işçileri gören çevredeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

(AG-AA-Y)



22.05.2017 08:46:36 TSI

NNNN

