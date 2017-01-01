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Kapadokya'da "Kızım Eylül" sinema filmi çekilecek



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya'da son yıllarda dizi filmlerin yanı sıra sinema filmlerinin de vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor.

Çekimlerine Haziran ayında başlanması planlanan ve meme kanseri sorununa parmak basacak olan sinem filmi " Kızım Eylül"ün çekimleri Haziran ayında Kapadokya bölgesinde çekimlerine başlanması bekleniyor. Yapımcılığını Burhan Keskin ve Medet Dolaş'ın yapacağı ve filmin baş rolünü Mehmet Kurt'un oynayacağı sinema filminde bir babanın kızı için yapabileceklerinin sınırı çiziliyor.

Başrolünde Mehmet Kurt'un oynayacağı filmin kadrosunda Ayla Algan, Janset, Ayşen Gruda, Cenk Torun, Gökçen Gökmenkuru, Zeynep Özden, Belma Memati, Uğur Gül, Türkan Kılıç, , Dilek İntepe, Ergün Taş, , Ömer Gecü, Esra İmamoglu, Muhammed Kurt ve Aleyna Dalveren isimleri bulunuyor.

Haziran ayında çekimleri başlayacak olan "Kızım Eylül" sinema filminin Kasım ayında vizyona girmesi bekleniyor.

(COŞ-AÖ-Y)



22.05.2017 08:46:54 TSI

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