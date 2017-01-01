Nevşehir 2.amatör ligden 4 takım 1.amatör lige çıktı
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Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen 2.amatör lig hafta sonunda oynanan müsabakalar ile tamamlandı.
1 Nisan 2017 tarihinde başlayan ASKF ve Futbol İl Temsilciliği tarafından Nevşehir'de düzenlenen 2.amatör lig müsabakaları hafta sonunda oynanan müsabakalar ile tamamlandı. A ve B grubundan oluşan ve 10 takımın katıldığı müsabakalar sonrasında A grubunu lider tamamlayan Nevşehir 1969 spor ve ikinci sırada bitiren Kavak Gençlikspor ile B grubunu lider tamamlayan Eğitim Gençlikspor ve grubu ikinci sırada tamamlayan Diyanet Gençlikspor 1.amatör lige yükseldi.
(COŞ-AÖ-Y)
22.05.2017 08:47:11 TSI
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