ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Polisin müdahalesi sonucu mahalle sakinleri uyuyabildi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:06
Polisin müdahalesi sonucu mahalle sakinleri uyuyabildi
Polisin müdahalesi sonucu mahalle sakinleri uyuyabildi

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın Efeler ilçesine bağlı Ilıcabaşı mahallesinde uyuyamayan mahalle sakinlerinin imdadına polis yetişti. İki grup arasında başlayan ve uzun süre devam eden kavga tüm mahalleyi uykusuz bırakırken polis ekiplerinin tarafları yatıştırması sonucu mahalle sakinleri uyuyabildi.
Edinilen bilgiye göre gece iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü kavga çıktı. Roman mahallesini ayağa kaldıran kavgada oldukça gürültülü bir şekilde tartışan tarafların çıkardığı ses nedeniyle mahalleli uyuyamayınca polis ekiplerinden yardım istedi. Mobese ile de kontrol edilen mahallede herkesin ayakta ve sokakta olduğunu gören polis merkezi ekipleri mahalleye gönderdi. Uzun süredir kavga eden tarafların çıkardığı gürültü nedeniyle uyuyamayan mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine bölgeye giden polis ekipleri tarafları uyarıp kavgayı sonlandırdı. Kavganın ardından uyumaya giden mahalle sakinleri polis ekiplerine teşekkür etti.
(İK)

22.05.2017 09:06:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ege Bölgesinde maddi sorunlar boşanma nedenleri arasında son sırada
YEREL

EGE BÖLGESİNDE MADDİ SORUNLAR BOŞANMA NEDENLERİ ARASINDA SON SIRADA
Nail Usta'nın meslek aşkı
YEREL

NAİL USTA'NIN MESLEK AŞKI
Didim'de araçlar kafa kafaya çarpıştı
YEREL

DİDİM'DE ARAÇLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Aydın'da plaj voleybolu heyecanı sona erdi
YEREL

AYDIN'DA PLAJ VOLEYBOLU HEYECANI SONA ERDİ
Aydın'da memur adayları KPSS'de ter döktü
YEREL

AYDIN'DA MEMUR ADAYLARI KPSS'DE TER DÖKTÜ
AK Parti MKYK Üyesi Savaş: Yükümüz ağır, vazifemiz bir o kadar kutsaldır.
YEREL

AK PARTİ MKYK ÜYESİ SAVAŞ: YÜKÜMÜZ AĞIR, VAZİFEMİZ BİR O KADAR KUTSALDIR.
TVF Pro Beach Tour 2017
YEREL

TVF PRO BEACH TOUR 2017
leyna Tilki, Sultanhisarlılara dert yandı
YEREL

LEYNA TİLKİ, SULTANHİSARLILARA DERT YANDI
Aydın'da cinayet
YEREL

AYDIN'DA CİNAYET

EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de şampiyonluk coşkusu...
BASKETBOL

BİTİŞ DÜDÜĞÜNÜN HEMEN ARDINDAN...

 1
  • 2 Müslüman oldukları az bilinen ünlüler
  • 3 İşte çörekotu yağının faydaları!
  • 4 DEAŞ Naziler gibi deneyler yapmış