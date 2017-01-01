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Polisin müdahalesi sonucu mahalle sakinleri uyuyabildi



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın Efeler ilçesine bağlı Ilıcabaşı mahallesinde uyuyamayan mahalle sakinlerinin imdadına polis yetişti. İki grup arasında başlayan ve uzun süre devam eden kavga tüm mahalleyi uykusuz bırakırken polis ekiplerinin tarafları yatıştırması sonucu mahalle sakinleri uyuyabildi.

Edinilen bilgiye göre gece iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü kavga çıktı. Roman mahallesini ayağa kaldıran kavgada oldukça gürültülü bir şekilde tartışan tarafların çıkardığı ses nedeniyle mahalleli uyuyamayınca polis ekiplerinden yardım istedi. Mobese ile de kontrol edilen mahallede herkesin ayakta ve sokakta olduğunu gören polis merkezi ekipleri mahalleye gönderdi. Uzun süredir kavga eden tarafların çıkardığı gürültü nedeniyle uyuyamayan mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine bölgeye giden polis ekipleri tarafları uyarıp kavgayı sonlandırdı. Kavganın ardından uyumaya giden mahalle sakinleri polis ekiplerine teşekkür etti.

(İK)



22.05.2017 09:06:12 TSI

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