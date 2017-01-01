ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'Asitli Şerbet' izleyiciden tam not aldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:16
'Asitli Şerbet' izleyiciden tam not aldı
'Asitli Şerbet' izleyiciden tam not aldı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Tiyatro Sürmeli tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla hazırlanan 'Asitli Şerbet' komedi oyunu tiyatroseverlerle buluştu.
Yozgat'ın yöresel şivesinin kullanıldığı 'Asitli Şerbet' tiyatro oyunu İl Kültür Müdürlüğü'nde sahnelendi. Tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.
Oyunu yazan ve yöneten Soner Tumgan,"Yozgat yöresine ait oyunla vatandaşımızın karşısına çıkıyoruz. Oyunumuz ücretsiz olarak sergileniyor. Oyunda 2 bayan ve 6 erkek oyuncu rol alıyor. Tiyatro severleri belli dönemlerde sergilediğimiz tiyatro gösterimize davet ediyoruz" dedi.
(BMG-UY-Y-)

22.05.2017 09:16:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MHP Yozgat İl Başkanı Sedef güven tazeledi
YEREL

MHP YOZGAT İL BAŞKANI SEDEF GÜVEN TAZELEDİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz:
YEREL

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DURMAZ:
Kent Orkestrası mest etti
YEREL

KENT ORKESTRASI MEST ETTİ
KPSS'ye giderken kaza yaptılar
YEREL

KPSS'YE GİDERKEN KAZA YAPTILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de şampiyonluk coşkusu...
BASKETBOL

BİTİŞ DÜDÜĞÜNÜN HEMEN ARDINDAN...

 1
  • 2 Müslüman oldukları az bilinen ünlüler
  • 3 İşte çörekotu yağının faydaları!
  • 4 DEAŞ Naziler gibi deneyler yapmış