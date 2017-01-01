'Asitli Şerbet' izleyiciden tam not aldı
(Fotoğraflı)
Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Tiyatro Sürmeli tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla hazırlanan 'Asitli Şerbet' komedi oyunu tiyatroseverlerle buluştu.
Yozgat'ın yöresel şivesinin kullanıldığı 'Asitli Şerbet' tiyatro oyunu İl Kültür Müdürlüğü'nde sahnelendi. Tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.
Oyunu yazan ve yöneten Soner Tumgan,"Yozgat yöresine ait oyunla vatandaşımızın karşısına çıkıyoruz. Oyunumuz ücretsiz olarak sergileniyor. Oyunda 2 bayan ve 6 erkek oyuncu rol alıyor. Tiyatro severleri belli dönemlerde sergilediğimiz tiyatro gösterimize davet ediyoruz" dedi.
(BMG-UY-Y-)
22.05.2017 09:16:52 TSI
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