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Ege Bölgesinde maddi sorunlar boşanma nedenleri arasında son sırada



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Denizli Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin yaptığı araştırmada, Ege Bölgesinde kadınların boşanma nedenleri arasında en önemli faktör erkeğin olumsuz davranışı olurken, en etkisiz faktör ise maddi problemler olduğu ortaya çıktı.



Ege Bölgesi Aile ve Dini Rehberlik Bürolarına gelen sorular arasından kadınların boşanma nedenlerinin ele alındığı araştırmada, kadınların boşanma nedenleri tespit edildi. Boşanma nedenleri ile ilgili başvuran kadınların eğitim dağılımına bakıldığında kadınların yüzde 53.42'si ilköğretim, yüzde 19.86'sı üniversite, yüzde 10.96'sı lise mezunu, yüzde 15.75'inin ise eğitim durumu belli değildir.

Aldatma, şiddet, cinsel problemler, ailedeki diğer fertlerden kaynaklanan problemler, eşler arası sevginin olmaması gibi konular arasından boşanma konusunda en önemli faktör, erkeğin olumsuz davranışı olurken, maddi problemler en etkisiz faktör olarak gözüktü.

Boşanma nedenlerine göre en çok soru gelen iller yüzde 34.93 ile İzmir, yüzde 16.44 ile Aydın, yüzde 13.01 ile Denizli olarak sıralandı.

Boşanma isteiğinde bulunan kadınların boşanma taleplerinin nedenlerine göre dağılımı incelendiğinde kadınların boşanma nedenleri arasında ilk sırada yüzde 24.66 ile erkeğin olumsuz davranışı, yüzde 21.92 ile aldatma, yüzde 12.33 ile şiddet, yüzde 11.64 ile cinsel problem ve hastalık olarak sıralanırken, maddi problemlerin ise yüzde 4.11'lik bir oranla, boşanmayı düşündürecek kadar güçlü bir etken olmadığı görüldü.

(OD-İK-Y)



22.05.2017 09:18:09 TSI

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