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AK Parti Aydın Milletvekili Erdem, olağanüstü kongreyi değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Ak Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Ak Parti'nin olağanüstü kongresini değerlendirip MKYK üyeliği devam eden Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'a başarı dileklerini sundu.

Olağanüstü kongrenin 100 bin kişiyi aşkın AK Partilinin katılımı ile gerçekleştiğini belirterek "Kurucu Liderimiz, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muhteşem bir kongre ile tekrar Ak Parti'nin Genel Başkanı seçildi. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hepimiz duygusal anlar yaşadık" dedi.

Türkiye ve Ak Parti açısından yeni bir dönemin başladığını belirten Erdem açıklamasında "Yeni dönem hayırlı ve uğurlu olsun. Milletvekili arkadaşımız Mustafa Savaş MKYK'da tekraren görev aldı. Kendisine başarılar diliyoruz. Bölgemizdeki gelişmeler, terörle mücadele,2023 hedeflerine ulaşma, ulusal projelerdeki hedefler,2019'da yapılacak yerel ve genel seçimler açısından Ak Parti'nin başına Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dönmesi çok olumlu sonuçlar verecektir. Kazanan Ak Parti olmakla birlikte elbette ülkemiz ve milletimiz olacaktır. Bundan sonraki dönemde Ak Parti olarak sadece bize oy verenlere değil 80 milyon aziz milletimize topyekun hizmet etmenin daha fazla bilinci içerisinde olacağız. Aydın'da da aynı anlayışla hizmet etmeye devam ederek bize oy veren vermeyen herkesi kucaklamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Sandıktan çıkan sonucu ve mesajı doğru okuyacağız"

Son referandumda sandıktan çıkan sonuçtan hem Aydın'da hem de Türkiye'de milletin kendilerine verdiği mesajları doğru okuyup ona göre geleceğe yürüyeceklerini kaydeden Milletvekili Mehmet Erdem açıklamasının devamında "Ak Parti kurulduğu günden bugüne aziz milletimize kulak vermiş ve millet ne istediyse,nasıl bir değişim talebinde bulunuyorsa ona göre kendini yenilemiştir. Bu kongreyle Ak Parti milletimizin taleplerini dikkate alarak değişim,dönüşüm ve reformu gerçekleştirecektir. Hedefimiz daha demokratik, daha müreffeh ve daha gelişmiş bir Türkiye'dir. Yepyeni bir heyecanla gece gündüz çalışmaya ve aziz milletimize hizmet etmeye Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devam edeceğiz. Durmak yok yola devam" ifadelerine yer verdi.

(İK)



22.05.2017 09:23:31 TSI

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